In occasione dell’8ª giornata del Girone B di Serie C, domenica 4 ottobre alle ore 17:30 si affrontano Reggiana e Spezia al Citta del Tricolore. I granata sono reduci dalla prima sconfitta stagionale, maturata per 1-0 sul campo del Perugia, mentre lo Spezia ha superato 2-1 il Pescara nell’ultimo turno. Dopo sette giornate, la Reggiana ha raccolto 14 punti, mentre lo Spezia è primo in classifica con 19 punti.VEDI REGGIANA-SPEZIA IN DIRETTA STREAMING SU BET365

La sfida mette di fronte due delle squadre che occupano le zone più alte della classifica. La Reggiana vuole ripartire immediatamente dopo il passo falso di Perugia, mentre lo Spezia arriva a Reggio Emilia con una striscia di risultati che lo ha portato in vetta. Per seguire le gare disponibili in diretta puoi consultare Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Reggiana-Spezia.

Dove vedere Reggiana-Spezia in diretta TV e streaming

Reggiana-Spezia sarà trasmessa in diretta TV su

e sarà disponibile in streaming attraverso

. La gara rientra nel programma della Serie C 2026/27 e rappresenta uno degli appuntamenti piu importanti dell’ottava giornata del Girone B.

Per seguire la partita è necessario:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Reggiana-Spezia tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

Il calcio d’inizio è fissato alle 17:30 di domenica 4 ottobre. Prima della partita è consigliabile controllare la disponibilita dell’evento all’interno del proprio abbonamento.

Reggiana-Spezia: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Reggiana-Spezia

Competizione: Serie C

Girone: B

Giornata: 8ª

Data: domenica 4 ottobre 2026

Orario: 17:30

Stadio: Citta del Tricolore

Diretta TV: Sky Sport

Streaming: NOW, Sky Go

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento della Reggiana

La Reggiana arriva alla sfida con

e occupa il quarto posto in classifica. La squadra di Attilio Tesser aveva iniziato il campionato senza sconfitte, con quattro vittorie e due pareggi nelle prime sei giornate, prima dello 0-1 subito a Perugia. Al Curi è bastato il gol di Tozzuolo al quarto minuto per interrompere la striscia positiva dei granata.

Il ko non cancella comunque l’ottimo avvio della Reggiana, che aveva ottenuto cinque risultati utili consecutivi prima della trasferta umbra. La formazione emiliana ha mostrato una buona solidita difensiva e ha trovato in Sipos uno dei principali riferimenti offensivi: il centravanti croato aveva gia segnato sette gol nelle prime sei giornate prima della sfida di Perugia. Contro lo Spezia Tesser dovra ritrovare soprattutto la fluidita offensiva mostrata nelle precedenti uscite.

Il momento dello Spezia

Lo Spezia arriva al Citta del Tricolore da

e ancora imbattuto. I liguri hanno ottenuto sei vittorie e un pareggio nelle prime sette giornate, con l’ultimo successo conquistato sul campo del Pescara. All’Adriatico è finita 2-1 grazie alle reti di Bright e Zilli, dopo il momentaneo pareggio di Parigi.

La squadra di Marco Turati ha costruito il proprio primato attraverso un rendimento particolarmente continuo e una fase offensiva capace di trovare soluzioni diverse. Contro il Pescara lo Spezia ha utilizzato il 4-3-3, con Bright e Capomaggio nel cuore del centrocampo e Limonelli, Mazzocchi e Cardinali nel tridente. La sfida di Reggio Emilia rappresenta ora un test importante per una squadra che vuole difendere il primo posto anche contro una diretta concorrente.

Le probabili formazioni di Reggiana-Spezia

La Reggiana dovrebbe ripartire dal

visto nell’ultima gara. Furlan dovrebbe essere confermato tra i pali, con Libutti, Battistini, Quaranta e Bonetti nella linea difensiva. A centrocampo spazio a Jonsson, Crisetig e Vallarelli, mentre Portanova dovrebbe agire alle spalle della coppia offensiva formata da Sipos e Girma. Tripaldelli resta da valutare dopo l’assenza di Perugia.

Lo Spezia dovrebbe invece confermare il 4-3-3 utilizzato contro il Pescara. Micai dovrebbe partire in porta, con Mateju, Sapola, Sganzerla e Capolupo in difesa. Bright, Capomaggio e Limonelli sono candidati alla linea mediana, mentre Cazzadori, Mazzocchi e Cardinali dovrebbero comporre il tridente offensivo.

REGGIANA (4-3-1-2): Furlan; Libutti, Battistini, Quaranta, Bonetti; Jonsson, Crisetig, Vallarelli; Portanova; Sipos, Girma. Allenatore: Attilio Tesser.

SPEZIA (4-3-3): Micai; Mateju, Sapola, Sganzerla, Capolupo; Bright, Capomaggio, Limonelli; Cazzadori, Mazzocchi, Cardinali. Allenatore: Marco Turati.