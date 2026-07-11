La Serie B brasiliana propone la sfida tra São Bernardo-Cuiabá, in programma domenica 12 luglio alle ore 21:00. Un confronto molto interessante nella parte alta della classifica: il São Bernardo occupa l'ottavo posto con 25 punti, mentre il Cuiabá è decimo a quota 23. In palio ci sono tre punti fondamentali per restare in corsa nella lotta per i playoff e per avvicinarsi alle posizioni valide per la promozione.

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Il São Bernardo vuole avvicinarsi alla zona promozione

Il

sta disputando una stagione positiva e con 25 punti occupa l'ottava posizione in classifica. La formazione di casa vuole sfruttare il fattore campo per conquistare una vittoria che potrebbe permetterle di avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni e alimentare il sogno promozione.

La squadra ha dimostrato di poter competere contro le migliori del campionato e punta sulla propria organizzazione per avere la meglio in uno scontro diretto dal grande valore.

Il Cuiabá cerca il sorpasso

Il

arriva alla sfida con 23 punti e il decimo posto in classifica, distante appena due lunghezze dagli avversari. Una vittoria consentirebbe agli ospiti di effettuare il sorpasso e rilanciarsi nella corsa alle posizioni di vertice.

La formazione ospite farà affidamento sulla qualità del proprio organico e sull'esperienza maturata negli ultimi anni per provare a ottenere un risultato positivo lontano da casa.

Il momento delle due squadre

Il

affronta una delle partite più importanti di questa fase della stagione. Vincere uno scontro diretto significherebbe consolidare le proprie ambizioni e restare a contatto con la zona promozione.

Il Cuiabá, invece, vuole dare continuità al proprio percorso e dimostrare di poter competere stabilmente nelle zone alte della Serie B. L'equilibrio in classifica lascia prevedere una sfida intensa e molto combattuta.

Le probabili formazioni di São Bernardo-Cuiabá

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore immediatamente precedenti al calcio d'inizio. Considerata l'importanza della posta in palio, entrambe le squadre dovrebbero schierare i migliori giocatori a disposizione.

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