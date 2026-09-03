La MHP Arena ospita una sfida che può già pesare sul cammino iniziale di Stoccarda e Colonia. La partita si giocherà venerdì 4 settembre 2026 alle ore 20:30, nel secondo turno di Bundesliga: i padroni di casa sono ancora a 0 punti dopo il pesante ko all’esordio, mentre gli ospiti arrivano con 3 punti e l’obiettivo di confermare subito il risultato positivo della prima giornata. Stoccarda-Colonia è disponibile nel palinsesto live di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall’operatore:VEDI STOCCARDA-COLONIA IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Prima del calcio d’inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta,su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Stoccarda-Colonia. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d’inizio.

Dove vedere Stoccarda-Colonia in diretta TV e streaming

sarà trasmessa in diretta TV su

e potrà essere seguita in streaming su

, oltre a essere disponibile nei palinsesti di

,

,

e

. La partita inizierà venerdì

e potrà essere seguita da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dal singolo operatore.

rappresenta la prima soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l’accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare la Bundesliga e individuare

tra gli appuntamenti della giornata.

La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell’inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Stoccarda-Colonia

Per cercare

nel palinsesto live è necessario:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Bundesliga; cercare Stoccarda-Colonia tra le partite di venerdì 4 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all’operatore e allo stato dell’account. Prima del calcio d’inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Stoccarda-Colonia: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà venerdì 4 settembre 2026 alla

. Il calcio d’inizio è fissato alle ore

.

Partita: Stoccarda-Colonia

Competizione: Bundesliga

Data: venerdì 4 settembre 2026

Orario: 20:30

Stadio: MHP Arena

Diretta TV: Sky Sport

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Dopo il primo turno, lo Stoccarda è ancora fermo a 0 punti, mentre il Colonia è partito con una vittoria e occupa il gruppo delle squadre a quota 3. Il confronto della MHP Arena rappresenta quindi un primo esame significativo per entrambe, con i padroni di casa chiamati a reagire immediatamente e gli ospiti intenzionati a dare continuità all'esordio.

Il momento dello Stoccarda

Lo

deve subito lasciarsi alle spalle la pesante sconfitta per 5-1 contro il Bayern Monaco nella prima giornata. La squadra di

aveva trovato anche il momentaneo pareggio con

, ma il secondo tempo ha evidenziato tutta la differenza di qualità contro i campioni in carica. La gara contro il Colonia rappresenta quindi un'occasione immediata per cambiare passo davanti al proprio pubblico e conquistare i primi punti della stagione.

Hoeneß riparte comunque da una rosa con diverse certezze. Angelo Stiller resta il principale punto di riferimento per la costruzione del gioco, mentre Chris Führich, Bilal El Khannouss, Jamie Leweling, Deniz Undav ed Ermedin Demirović offrono qualità e soluzioni in avanti. Nella passata stagione lo Stoccarda aveva chiuso con risultati importanti, battendo anche il Colonia per 3-1 alla MHP Arena, e la squadra vuole ritrovare proprio quella capacità di imporsi nelle partite casalinghe. Per Hoeneß la sfida contro i biancorossi è soprattutto un banco di prova per capire la reazione del gruppo dopo un esordio così complicato.

Il momento del Colonia

Il

arriva invece alla seconda giornata con entusiasmo dopo il successo per

. La squadra di

ha dimostrato carattere, riuscendo a rimontare nel finale grazie alla doppietta di

, e ha così iniziato il campionato con tre punti importanti. La vittoria consente ai biancorossi di affrontare la trasferta di Stoccarda con maggiore serenità, anche se l'obiettivo principale della stagione resta costruire un percorso stabile verso la salvezza.

Wagner, confermato come allenatore dopo aver guidato la squadra nella parte conclusiva della passata stagione, può contare su diversi giocatori capaci di incidere. Dallinga ha già dato un segnale importante all'esordio, mentre Said El Mala, Ragnar Ache, Linton Maina, Ellyes Skhiri e Marius Bülter rappresentano altre risorse da seguire. Il Colonia dovrà però confermare anche in trasferta la capacità di mantenere equilibrio, considerando che nella passata stagione aveva subito una sconfitta per 3-1 sul campo dello Stoccarda. Tornare dalla MHP Arena con un risultato positivo permetterebbe alla squadra di Wagner di consolidare immediatamente il buon avvio.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Colonia

Lo Stoccarda

scelto da Hoeneß. Bredlow è candidato a difendere la porta, mentre davanti a lui dovrebbero agire Vagnoman, Chabot, Al-Dakhil e Mittelstädt. In mezzo al campo Stiller e Karazor possono garantire equilibrio, con Leweling, El Khannouss e Führich alle spalle di Demirović. Restano comunque da valutare le scelte nel reparto offensivo, dove

rappresenta un'alternativa importante.

Il Colonia potrebbe rispondere con un 4-2-3-1. Schwäbe dovrebbe essere confermato tra i pali, con Sebulonsen, Hübers, Schmied e Mensah in difesa. Skhiri e Krauß possono comporre la coppia di centrocampo, mentre Maina, Jóhannesson e Said El Mala sono candidati ad agire alle spalle di Dallinga, protagonista della vittoria contro l'Hoffenheim.

STOCCARDA (4-2-3-1): Bredlow; Vagnoman, Chabot, Al-Dakhil, Mittelstädt; Karazor, Stiller; Leweling, El Khannouss, Führich; Demirović. Allenatore: Hoeneß.

COLONIA (4-2-3-1): Schwäbe; Sebulonsen, Hübers, Schmied, Mensah; Skhiri, Krauß; Maina, Jóhannesson, Said El Mala; Dallinga. Allenatore: Wagner.