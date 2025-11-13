Segui Jazz-Hawks in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 13 novembre 2025 (modifica il 13 novembre 2025 | 03:36)

Mercoledì 13 novembre alle ore 3 della notte italiana si sfidano Utah Jazz e Atlanta Hawks. Il match di NBA del Delta Center di Salt Lake City vede sfidarsi la decima in classifica a ovest contro la nona ad est.

Jazz-Hawks sarà disponibile in diretta streaming su Bet365, Sky Sport e NBA game pass.

Jazz-Hawks sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su NBA game pass.

Verso Utah Jazz-Atlanta Hawks, le statistiche pre match — Con un record di sole 4 vittorie su 11 match giocati i Jazz sono ultimi nella northwest division. Utah ha interrotto il filotto di 4L passeggiando 152-128 in casa contro i Pacers in una serata con Markkanen top scorer con 35 punti. A Salt Lake City arriveranno gli Hawks in back to back visto che mentre scriviamo questa preview Atlanta è impegnata sul parquet di Sacramento per difendere il record sopra il 50% di 6 vinte e 5 perse. Le due sfide giocate nell'anno solare 2025 sono andate agli Hawks 124-121 e 147-134.

I probabili quintetti di partenza di Jazz-Hawks — Utah con George playmaker, Mykhailiuk guardia, Bailey ala piccola, Markkanen ala grande e Nurkic centro. Hawks che scelgono Daniels play, Wallace guardia, Johnson e Risacher ali con Prizingis centro.

UTAH JAZZ - George, Mykhailiuk, Bailey, Markkanen, Nurkic. All. Hardy

ATLANTA HAWKS - Daniels, Wallace, Johnson, Risacher, Prizingis. All. Snyder

