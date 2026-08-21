La Ligue 1 2026/27 riparte con una sfida particolarmente interessante per il Le Mans, che torna nella massima serie francese dopo ben 16 anni. La formazione giallorossa affronta il Brest nella prima giornata di campionato, in programma sabato 22 agosto alle ore 20:45. La gara si disputerà allo Stade Marie-Marvingt, teatro del ritorno del Le Mans tra le grandi del calcio francese.

Per il Le Mans si tratta di un appuntamento dal valore speciale, visto il lungo percorso che ha riportato il club in Ligue 1. Il Brest, invece, vuole iniziare la stagione con un risultato positivo e sfruttare l'esperienza maturata negli ultimi anni nella massima categoria.

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La partita sarà trasmessa ufficialmente su

, la piattaforma dedicata alla trasmissione del massimo campionato francese nella stagione 2026/27.

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Il Le Mans torna in Ligue 1 dopo 16 anni

Il

si presenta all'esordio con un entusiasmo particolare. Il club è infatti tornato in Ligue 1 per la prima volta dalla stagione

, completando una risalita straordinaria dopo essere precipitato fino alla sesta categoria del calcio francese.

La promozione è arrivata dopo due promozioni consecutive: il Le Mans ha prima conquistato il salto dal National alla Ligue 2 e, nella stagione successiva, ha chiuso al secondo posto la seconda divisione con 62 punti, ottenendo così il ritorno nell'élite.

Grande protagonista della rinascita è stato l'allenatore Patrick Videira, alla guida della squadra dal 2024. Il tecnico ha costruito il percorso puntando su intensità, carattere e forte identità collettiva, mantenendo gran parte del gruppo che ha conquistato la promozione.

Interessante anche il mercato estivo, con il ritorno di Billal Brahimi, già protagonista in passato con il club e successivamente autore di 69 presenze in Ligue 1 tra Angers, Nizza e Brest. In attacco è arrivato inoltre Louis Mafouta, reduce da diverse stagioni prolifiche in Ligue 2.

L'esordio davanti ai propri tifosi sarà quindi una vera festa: il club ha addirittura registrato 13.500 abbonamenti, un dato record per la società.

Il Brest vuole partire con il piede giusto

Il

affronta invece la trasferta con l'obiettivo di iniziare positivamente il nuovo campionato. La squadra bretone ha ormai consolidato la propria presenza in Ligue 1 e negli ultimi anni ha vissuto anche una storica esperienza europea, arrivando a confrontarsi con alcuni dei migliori club del continente.

Uno degli elementi più interessanti della formazione è Ludovic Ajorque, attaccante di grande struttura fisica e con una lunga esperienza nel calcio francese. Il centravanti ha già superato quota dieci gol in tre differenti stagioni di Ligue 1 e rappresenta una delle principali soluzioni offensive della squadra.

Il Brest dovrà però prestare particolare attenzione all'ambiente che troverà a Le Mans. Per i padroni di casa sarà una giornata storica e l'atmosfera dello Stade Marie-Marvingt potrebbe aumentare ulteriormente l'intensità della sfida.

Gli ospiti punteranno quindi sulla maggiore esperienza nella categoria per gestire la pressione e provare a conquistare immediatamente i primi tre punti della stagione.

Il momento della sfida

è una delle sfide più interessanti della prima giornata di Ligue 1, soprattutto per il significato che assume per i padroni di casa.

Da una parte c'è una squadra appena tornata nell'élite dopo un percorso di ricostruzione durato oltre un decennio; dall'altra una formazione ormai abituata al massimo livello francese e desiderosa di iniziare la stagione con una vittoria.

Il Le Mans proverà a sfruttare entusiasmo e fattore campo, mentre il Brest dovrà cercare di gestire la pressione e far valere la propria esperienza. Sarà quindi un debutto da seguire con attenzione, anche per capire quale delle due squadre riuscirà a partire meglio nel nuovo campionato.

Le probabili formazioni di Le Mans-Brest

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa

.

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