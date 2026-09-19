Il Mantova torna in campo per il quinto turno di Serie B. Domenica 20 settembre 2026, alle ore 17:15, la formazione biancorossa ospiterà il Pisa allo stadio Danilo Martelli, in una sfida che mette di fronte due squadre con un rendimento differente nelle prime giornate. Il Mantova è primo in classifica con 10 punti, mentre il Pisa si trova a quota 6.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365 Il Mantova di Francesco Modesto arriva alla sfida dopo il successo per 2-0 sulla Sampdoria, deciso nella ripresa dalle reti di Francesco Ruocco e Longonda, mentre il Pisa di Paolo Bianco è reduce da due sconfitte consecutive: il 4-1 interno contro la Virtus Entella in campionato e il 3-0 incassato dalla Fiorentina in Coppa Italia. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE. Dove vedere Mantova-Pisa in TV e streaming La sfida tra Mantova e Pisa sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti della Serie BKT 2026/27. La partita sarà inoltre disponibile su LaB Channel, il canale ufficiale della Lega B presente come canale aggiuntivo su Amazon Prime Video e su OneFootball TV. Mantova, la capolista vuole continuare la sua corsa Il Mantova ha iniziato il campionato con un rendimento molto positivo, raccogliendo 10 punti nelle prime quattro giornate grazie a tre vittorie e un pareggio. La squadra di Francesco Modesto ha segnato otto gol subendone appena tre e nell'ultimo turno ha superato la Sampdoria per 2-0 al Martelli. Uno dei principali protagonisti di questo avvio è Francesco Ruocco, autore del gol che ha sbloccato anche la partita contro la Sampdoria. L'attaccante ha trovato la rete in tutte le prime quattro giornate e rappresenta una delle principali soluzioni offensive del sistema di Modesto, che continua a puntare sul 3-4-2-1. Pisa, Bianco cerca una reazione Il Pisa arriva al Martelli con 6 punti conquistati nelle prime quattro giornate: dopo la sconfitta iniziale contro il Padova sono arrivate le vittorie contro Catanzaro e Juve Stabia, prima del pesante 1-4 casalingo contro la Virtus Entella. La formazione di Paolo Bianco ha poi affrontato la Fiorentina nei sedicesimi di Coppa Italia, venendo eliminata dopo il 3-0 del Franchi. Contro il Mantova il tecnico dovrebbe tornare a puntare sugli elementi maggiormente utilizzati in campionato, con una squadra chiamata a ritrovare equilibrio dopo le ultime due sconfitte. Le chiavi della partita Il primo elemento da osservare sarà la capacità del Mantova di sfruttare il fattore Martelli, dove la squadra di Modesto ha già battuto l'Empoli e la Sampdoria in questa stagione. Il contributo di Ruocco sarà nuovamente centrale, soprattutto contro una difesa del Pisa che nelle ultime due gare ha incassato sette reti tra campionato e Coppa Italia. Dall'altra parte il Pisa dovrà limitare gli spazi tra le linee e ritrovare la solidità mostrata nelle vittorie contro Catanzaro e Juve Stabia. Il sistema di Bianco può alternare una linea a tre a una struttura più offensiva, con elementi come Tramoni, Moreo e Petagna destinati a giocarsi un posto nel reparto avanzato. Mantova-Pisa: data, orario e canali Partita: Mantova-Pisa

Mantova-Pisa Competizione: Serie BKT 2026/27

Serie BKT 2026/27 Giornata: 5ª giornata

5ª giornata Data: domenica 20 settembre 2026

domenica 20 settembre 2026 Orario: 17:15

17:15 Stadio: Danilo Martelli, Mantova

Danilo Martelli, Mantova Diretta TV: DAZN, LaB Channel

DAZN, LaB Channel Diretta streaming ufficiale: DAZN, LaB Channel su Prime Video e OneFootball TV

DAZN, LaB Channel su Prime Video e OneFootball TV Telecronaca: in italiano Le probabili formazioni Il Mantova dovrebbe confermare il 3-4-2-1 utilizzato nelle prime giornate, con Bardi tra i pali e Ruocco alle spalle del riferimento offensivo. Il Pisa potrebbe invece presentarsi con il 3-4-2-1 visto da Bianco anche nella recente gara contro la Fiorentina, ma con il ritorno dei titolari abituali dopo il turnover di Coppa Italia. Mantova (3-4-2-1): Bardi; Tomasevic, Cella, Castellini; Silva, Ignacchiti, Kouda, Benaissa; Ilie, Ruocco; Vlahovic. Allenatore: Francesco Modesto. Pisa (3-4-2-1): Confente; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Zanon, Leone, Correia, Angori; Tramoni, Moreo; Petagna. Allenatore: Paolo Bianco.