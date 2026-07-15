La sfida di tennis tra Andrey Rublev e Andrea Pellegrino è valida per gli ottavi di finale dell'ATP 250 di Bastad, in Svezia, e si gioca giovedì 16 luglio alle ore 11:00. Un confronto che mette di fronte uno dei giocatori più affermati del circuito ATP e un tennista italiano desideroso di sfruttare una delle occasioni più importanti della propria carriera. Il Nordea Open di Bastad è uno dei tornei più prestigiosi della stagione europea sulla terra battuta e rappresenta un appuntamento tradizionale del calendario ATP 250. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Rublev parte nettamente favorito grazie al divario tecnico e di classifica, mentre Pellegrino proverà a giocare senza pressione, cercando di sfruttare ogni occasione per mettere in difficoltà il russo.

Andrey Rublev: caratteristiche e carriera

Andrey Rublev, nato nel 1997 in Russia, è ormai uno dei protagonisti più costanti del circuito ATP. Entrato stabilmente tra i migliori dieci del mondo per diverse stagioni, ha conquistato numerosi titoli ATP, imponendosi sia sul cemento sia sulla terra battuta e raggiungendo più volte le fasi finali dei tornei Masters 1000.

Il suo stile di gioco è estremamente aggressivo. Rublev basa il proprio tennis su un diritto devastante, colpi molto potenti da fondo campo e una continua ricerca dell'iniziativa. Quando riesce a trovare continuità al servizio e ad accelerare con il diritto diventa uno degli avversari più difficili da affrontare.

Andrea Pellegrino: caratteristiche e carriera

Andrea Pellegrino, nato nel 1997 in Italia, ha costruito gran parte della propria carriera nel circuito Challenger, ottenendo risultati importanti soprattutto sulla terra battuta. Il pugliese ha saputo ritagliarsi spazio anche nei tornei ATP grazie a diverse qualificazioni e buone prestazioni contro giocatori di livello superiore.

Il suo tennis è caratterizzato da solidità da fondo campo, buona resistenza fisica e capacità di adattarsi ai ritmi della terra battuta. Ama costruire gli scambi con pazienza e sfruttare eventuali cali dell'avversario per prendere fiducia nel corso del match.

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Il momento dei due tennisti

Rublev arriva a Bastad con l'obiettivo di conquistare punti importanti e ritrovare continuità sulla terra battuta. Il russo resta uno dei principali candidati alla vittoria finale del torneo grazie al suo livello di gioco e alla grande esperienza maturata nel circuito maggiore.

Pellegrino, invece, vive una settimana speciale. L'italiano ha già ottenuto un risultato prestigioso raggiungendo gli ottavi e proverà a giocare con grande serenità, consapevole di avere poco da perdere contro un avversario di questo calibro.

Pronostico

La terra battuta di Bastad offre spesso partite molto combattute, ma in questo caso il divario tecnico tra i due giocatori appare evidente. Rublev dispone di una potenza nettamente superiore, di maggiore esperienza nei grandi appuntamenti e di una qualità complessiva che, se espressa al meglio, dovrebbe consentirgli di controllare il match. Pellegrino proverà ad allungare gli scambi e a sfruttare la superficie per limitare la velocità del russo, ma servirà una prestazione praticamente perfetta per restare in partita.

Il pronostico è nettamente dalla parte di Rublev, favorito per il passaggio del turno. La maggiore qualità nei colpi offensivi e l'abitudine a disputare incontri di alto livello fanno pensare a un successo del russo, con l'italiano che potrebbe comunque togliersi la soddisfazione di giocare un match competitivo soprattutto nelle fasi iniziali dell'incontro.

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