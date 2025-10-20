Segui Seattle Seahawks-Houston Texans in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul monday night della week 7 di NFL

Redazione Derby Derby Derby 20 ottobre 2025 (modifica il 20 ottobre 2025 | 04:02)

La week 7 di NFL si chiude lunedì notte alle ore 4. Il secondo monday night in programma è Seattle-Houston, sfida in programma al Lumen Field con i padroni di casa che partono decisamente favoriti.

Guarda Seattle Seahwks-Houston Texans IN STREAMING LIVE GRATIS SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere SEA Seahawks-HOU Texans in diretta TV e streaming gratis — Seattle Seahawks-Houston Texans sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusa tutta la NFL. Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Il match sarà anche offerto in diretta tv su DAZN per chi ha un abbonamento e tramite l'NFL game pass, ma l’attivazione del conto Bet365 è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Seattle Seahawks-Houston Texans in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Seattle-Houston nella sezione Live Streaming.

SEA Seahawks-HOU Texans, come arrivano i due team al monday night — I padroni di casa allenati da Mike MacDonald stanno combattendo in un'agguerritissima NFC west con un record i 4 vittorie e 2 pareggi. La squadra di Seattle ha il quarto miglior attacco sui passaggi (252 yards di media) e la terza miglior difesa per sacks messi a segno, ben 20 totali. Fra i giocatori più performanti troviamo Smith-Njigba che con 696 yards è il miglior ricevitore della lega. I Seahawks arrivano dal successo 20-12 in trasferta contro i Jaguars.

Al Lumen Field arriva il roster di coach Ryans che dopo aver iniziato la stagione con 3 sconfitte sta rialzano la testa grazie ai successi consecutivi contro Tennesse e sopratutto Baltimore dove ha schiantato i Ravens a domiciali 44-10. Nella secondaria attenzione a Jale Pitre autore già di 3 intercetti. Seattle e Houston non si affrontano dal 2021 quando a vincere, a campi invertiti, furono i Seahawks 33-13.

I quarterback titolari di SEA Seahawks-HOU Texans — Dopo l'ottima stagione con i Vikings, Sam Darnold è passato a Seattle dove sta trascinando i suoi con statistiche da top player tanto che con 1541 yards lanciate è il terzo miglior qb della lega. Le sue performance in questo avvio di stagione parlando di 11 td e 3 intercetti. Per i Texans a comandare l'attacco sarà CJ Stroud alla terza stagione da pro in NFL. In carriera l'ex Ohio State ha una media del 63% di passaggi completati con 63 td e 17 intercetti.

Non perdere l’occasione di seguire Seattle Seahawks-Houston Texans in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della NFL. Non perderti nemmeno un touchdown di Seattle Seahawks-Houston Texans in diretta streaming gratis su Bet365!