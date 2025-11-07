Streaming Wolves-Jazz | Diretta TV, orario e dove guardare la partita gratis

Segui Wolves-Jazz in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Venerdì 8 ottobre alle 2 di notte orario italiano il palinsesto NBA ci offre il match tra Minnesota Timberwolves e Utah Jazz. La sfida del Target Center di Minneapolis vede affrontarsi le due peggior formazioni della northwest division.

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz, tutto quello che devi sapere sul match — Con un record perfettamente al 50% di W (4-4), i Wolves sono ottavi nella western conference. Minnesota arriva dal ko esterno in quel di New York contro i Knicks per 137-114 nonostante un Randle top scorere della serata con 32 punti. I Jazz sono invece quartultimi della conference con 3 vittorie e 5 sconfitte. Anche Utah è reduce da un ko in trasferta nel 114-103 contro i Pistons con un Mykhailiuk da 28 punti in tabellino. Nel conteggio degli scontri diretti è doveroso sottolineare come i Wolves abbiano vinto 7 degli 8 testa a testa contro i Jazz.

I probabili quintetti di partenza di Wolves-Jazz — I Wolves scelgono DiVincenzo playmaker, Conley guardia, Randle e McDaniels ali con Gobert centro. Utah risponde con Mykhailiuk in cabina di regia, George play, Hendricks e Markkanen ali e Nurkic numero 5.

MINNESOTA TIMBERWOLVES - DiVincenzo, Conley, Randle, McDaniels, Gobert. All.Finch

UTAH JAZZ - Mykhailiuk, George, Hendricks, Markkanen, Nurkic. All. Hardy.

