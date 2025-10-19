Segui il WTA 500 di Tokyo in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare guardare tutte le partite del torneo, l'albo d'oro, il seeding e tutto quello che c'è da sapere.

Dal 20 al 26 ottobre l'Ariake Coliseum ospita il WTA Tokyo. Il torneo di categoria 500 si giocherà sull'artificiale indoor ma non vedrà la presenza nostra Jasmine Paolini che ha deciso di rinunciare a questo evento.

WTA 500 di Tokyo, storia e albo d'oro — Il WTA 500 di Tokyo, conosciuto anche come Pan Pacific Open, è alla sua 51esima edizione e ha un prize money di 900 mila dollari totali. La prima a vincere questo torneo è stata la mitica Billie Jean King nel 1973 mentre la tennista che ha trionfato più volte in questo evento è l'americana Davenport (4). Nessuna tennista italiana ha mai raggiunto la finale mentre nel 2024 a vincere fu la cinese Zheng in 2 set contro l'americana Kenin.

WTA Tokyo, teste di serie e favoriti del torneo — I forfait della Paolini e della Tauson hanno modificato il seeding del WTA 500 di Tokyo che vede ora la Rybakina numero 9 al mondo come testa di serie numero 1. Le rivali più accreditate della kazaka Alexandrova, Bencic, Noskova, Shnaider, Muchova e Mboko. Attenzione anche ad Andreescu e Vondrousova.

