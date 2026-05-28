Tra i campi del Roland Garros esistono partite che sembrano tranquille soltanto sulla carta. Quella tra Jan-Lennard Struff e Jaime Faria appartiene proprio a questa categoria: da una parte la potenza e l’esperienza del tedesco, dall’altra uno dei giocatori più caldi di questo momento sulla terra battuta. Il match valido per il secondo turno del Roland Garros 2026 si giocherà giovedì 28 maggio alle ore 11:00 sulla terra rossa di Parigi. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI STRUFF-FARIA CLICCA SU BET365.

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Il focus sui tennisti

Struff arriva alla sfida dopo aver eliminato Alexander Bublik in quattro set, confermando ancora una volta quanto il suo tennis possa diventare pesante quando il servizio gira bene. Il tedesco continua ad alternare ottime prestazioni a passaggi complicati, ma nei tornei Slam resta sempre un avversario difficile da gestire. Faria invece si presenta a questo appuntamento con entusiasmo totale. Il portoghese ha attraversato qualificazioni e primo turno mostrando sicurezza, brillantezza atletica e una crescita evidente soprattutto nei momenti importanti delle partite. Il successo netto contro Denis Shapovalov ha aumentato ancora di più fiducia e attenzione attorno al suo nome.

Struff ha vissuto settimane molto discontinue, ma al primo turno ha mostrato solidità mentale e qualità al servizio contro Bublik. Il tedesco continua a essere molto difficile da affrontare quando riesce a comandare rapidamente lo scambio. Faria invece arriva da otto vittorie nelle ultime dieci partite e sembra attraversare uno dei momenti migliori della sua stagione. Il portoghese ha impressionato soprattutto per continuità e intensità fisica.

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