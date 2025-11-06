Suns-Clippers, NBA: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Segui Suns-Clippers in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

6 novembre 2025

Giovedì 6 novembre alle 3 di notte orario definitiva l'NBA ci propone un interessante Phoenix Suns-Los Angeles Clippers. La sfida del PHX Arena vede affrontarsi due team che al momento navigano a metà classifica nella western conference.

Suns-Clippers, lo stato di forma delle due squadre — Sia Phoenix che Los Angeles hanno totalizzato finora 3 successi a testa in questo inizio di stagione con la squadra dell'Arizona che però ha giocato un match in più (8 contro 7) rispetto a quella californiana. Entrambi i team arrivano da un ko nell'ultimo match gicoato: i Suns 118-107 in trasferta contro i Warriors nonostante i 38 punti di Booker, mentre i Clippers 126-107 davanti al pubbico amico i campioni in carica dei Thunder. Le due formazioni si sono affrontate a campi invertiti lo scorso 25 ottobre con i Clippers che vincendo hanno interrorro una streak di 6 W di fila per i Suns negli scontri diretti.

I probabili quintetti di partenza di Suns-Clippers — Suns in campo con Booker playmaker, Allen guardia, Dunn e O'Neale ali con Williams centro. Clippers che rispondono con Harden in cabina di regia, Beal guardia, Leonard e Jones ali con Zubac centro.

PHOENIX SUNS - Booker, Allen, Dunn, O'Neal, Williams. All. Ott

LOS ANGELES CLIPPERS - Harden, Beal, Leonard, Jones, Zubac. All. Lue

