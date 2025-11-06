derbyderbyderby streaming Suns-Clippers, NBA: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Suns-Clippers, NBA: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Suns-Clippers, NBA: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV - immagine 1
Segui Suns-Clippers in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.
Giovedì 6 novembre alle 3 di notte orario definitiva l'NBA ci propone un interessante Phoenix Suns-Los Angeles Clippers. La sfida del PHX Arena vede affrontarsi due team che al momento navigano a metà classifica nella western conference.

Guarda Suns-Clippers GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Suns-Clippers in diretta TV e streaming gratis

Suns-Clippers sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta la regular season NBA. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Palinsesto Bet365
Palinsesto Bet365

Suns-Clippers sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su NBA game pass, ma per entrambe le piattaforme serve pagare un abbonamento. La registrazione e l’attivazione del conto Bet365 è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Suns-Clippers in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Suns-Clippers  nella sezione Live Streaming.

    • Suns-Clippers, lo stato di forma delle due squadre

    Sia Phoenix che Los Angeles hanno totalizzato finora 3 successi a testa in questo inizio di stagione con la squadra dell'Arizona che però ha giocato un match in più (8 contro 7) rispetto a quella californiana. Entrambi i team arrivano da un ko nell'ultimo match gicoato: i Suns 118-107 in trasferta contro i Warriors nonostante i 38 punti di Booker, mentre i Clippers 126-107 davanti al pubbico amico i campioni in carica dei Thunder. Le due formazioni si sono affrontate a campi invertiti lo scorso 25 ottobre con i Clippers che vincendo hanno interrorro una streak di 6 W di fila per i Suns negli scontri diretti.

    Suns-Clippers, NBA: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV- immagine 3
    General detail view of a Spalding basketball on the court during the NBA Pacific Division basketball game between the Utah Jazz and the Los Angeles Clippers on 8th November 2000 at the STAPLES Center arena in Los Angeles, California, United States. (Photo by Jeff Gross/Getty Images)

    I probabili quintetti di partenza di Suns-Clippers

    Suns in campo con Booker playmaker, Allen guardia, Dunn e O'Neale ali con Williams centro. Clippers che rispondono con Harden in cabina di regia, Beal guardia, Leonard  e Jones ali con Zubac centro.

    PHOENIX SUNS - Booker, Allen, Dunn, O'Neal, Williams. All. Ott

    LOS ANGELES CLIPPERS - Harden, Beal, Leonard, Jones, Zubac. All. Lue

    Non perdere l’occasione di seguire Suns-Clippers in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della regular season NBA. Non perderti nemmeno un canestro di Suns-Clippers in streaming live gratis su Bet365!

