La sfida di tennis tra Zachary Svadja e Martin Damm è valida per le finali delle qualificazioni dell’ATP 500 di Londra e si gioca domenica 14 giugno alle ore 13:00. Un confronto che vale l’accesso al tabellone principale del torneo, con due giovani giocatori pronti a dare tutto per conquistare una delle posizioni disponibili nel main draw. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Lo Svadja arriva a questo appuntamento dopo aver mostrato buone qualità nel corso delle qualificazioni. Lo statunitense è un giocatore aggressivo, capace di prendere rapidamente l’iniziativa e di cercare spesso la soluzione vincente.

Il Damm, invece, punta a sfruttare il proprio servizio e la capacità di gestire bene i punti importanti. Il tennista ceco proverà a imporre il proprio ritmo e a sfruttare le caratteristiche dell’erba per ottenere molti punti rapidi.

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Il momento dei due tennisti

Svadja cercherà di sfruttare aggressività e ritmo per mettere pressione all’avversario fin dalle prime battute.

Damm proverà invece a fare leva sulla qualità del servizio e sulla gestione dei momenti chiave per conquistare il pass per il tabellone principale.

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