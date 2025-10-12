Dopo la semifinale di Wuhan la nostra Jasmine Paolini resta in Cina e parte come testa di serie numero 2 al WTA 500 di Ningbo. Ecco come vedere lo streaming live dell'evento.

Se a Wuhanhanno dominato le americane con la finale tutta a stelle e strisce tra Pegula e Gauff, le altre tenniste del ranking femminile potranno subito rifarsi, sempre sul cemento indoor cinese questa volta per il WTA Ningbo. L'evento giocherà dal 13 al 18 ottobre. Con Bet365 puoi vedere il WTA NingboGRATIS IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Se vuoi sapere come fare leggi il resto dell'articolo.

Dove vedere il WTA 500 Ningbo in diretta TV e in streaming LIVE — Ti ricordiamo che il torneo è visibile anche in diretta tv su Supertennis.

WTA 500 Ningbo, storia e albo d'oro — Il Yinzhou Tennis Center ospita l'ottava edizione del WTA Ningbo torneo di categoria 500 con 900 mila dollari di montepremi. La prima edizione, quando l'evento è passato da ITF a WTA è stato vinto dall'italiana Alberta Brianti contro la Rybarikova che in carriera ha poi avuto più successo della collega. Nessuna tennista di casa ha mai vinto il torneo anche se ci sono state 3 finaliste cinesi. Nell'edizione 2024 a trionfare è stata la Kasatkina in tre set sulla Andreeva.

WTA Ningbo, teste di serie e favoriti — Proprio la Andreeva sconfitta in finale l'anno scorso è testa di serie numero 1 di questa edizione seguita in ordine di seeding dalla nostra Paolini a caccia di punti per le WTA finals, Rybakina, Alexandrova, Tauson, Bencic, Shnainder e Samsonova in una entry list che vede solo top 20 nei primi 8 slot. Fra i forfait più importanti citiamo quelli di Anisimova, Badosa, Kasatkina, Navarro, Pegula e Svitolina.