Aryna Sabalenka va a caccia del quarto trionfo di fila a Wuhan ma dovrà vedersela con una serie di avversarie di altissimo livello fra cui anche la nostra Paolini. Scopri come vedere lo streaming live del torneo.

Redazione Derby Derby Derby 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 19:30)

La settimana in WTA si è chiusa con la vittoria della Anisimova al 1000 di Pechino in finale contro la Noskova, mentre il torneo del doppio è andato alle nostre Errani Paolini. Il circuito resta in Cina e in questa preview ti spieghiamo come vedere GRATIS IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati al sito il WTA Wuhan in programma dal 6 al 12 ottobre.

Dove vedere l'WTA Wuhan in diretta TV e in streaming LIVE — Vuoi vivere l’atmosfera dell WTA 1000 di Wuhan se fossi sugli spalti del palazzetto dello sport? Con Bet365 puoi seguire l'evento in streaming live gratuito in modo semplice e immediato. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso a tutti i match del torneo oltre che a anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale sui protagonisti, perfetto per analizzare ogni dettaglio degli incontri. Un’occasione unica per gustarti l'evento cinese direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Hai quindi la possibilità di registrarti ora su Bet365, attivare il tuo conto e guardare gratis il WTA 1000 di Wuhan in streaming live. Ti ricordiamo che il torneo è visibile anche in diretta tv su Supertennis.

WTA 1000 Wuhan, storia e albo d'oro — Al Optics Valley Int'l Tennis Center di Wuhan va in scena l'ottava edizione del torneo sul cemento outdoor. L'evento ha visto come vincitrici, nell'ordine, Kvitova (due volte), Venus Williams, Garcia e Sabalenka con la bielorussa che è stata capace di trionfare per 3 edizioni di fila, ultima nel 2024 battendo l'idola di casa, Zheng. Il torneo ha un montepremi di 3 milioni di dollari ed è l'ultimo WTA 1000 della stagione.

WTA Wuhan, seeding e favoriti — La Sabalenka è a caccia di uno storico poker ed è ovviamente la testa di serie numero 1. Ma la lista delle papabili rivali della "zarina" è di altissima qualità: giusto per citare le più alte nel ranking attenzione a Swiatek, Gauff, Anisimova, Andreeva, Pegula, la nostra Paolini e Rybakina che rappresentano le prime 8 del seeding.