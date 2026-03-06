derbyderbyderby streaming Ternana-Gubbio: dove vedere la Serie C in Streaming e in Diretta Tv

Ternana-Gubbio: dove vedere la Serie C in Streaming e in Diretta Tv

Ternana-Gubbio: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming
La 31ª giornata di Serie C – Girone B propone la sfida tra Ternana e Gubbio, in programma domenica 8 marzo alle ore 20:30. Un confronto importante soprattutto in chiave playoff, con due squadre separate da pochi punti e determinate a consolidare la propria posizione in classifica.

La Ternana arriva alla gara in un buon momento di forma, dopo diversi risultati positivi  (4 vittorie nelle ultime cinque) che hanno rilanciato le ambizioni dei rossoverdi, reduci dal successo pesante sul campo dell'Arezzo. Anche il Gubbio, però, sta vivendo una fase molto positiva della stagione e con una vittoria potrebbe agganciare proprio gli umbri in classifica, rendendo il derby ancora più equilibrata e interessante.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Serie C:

    • Ternana-Gubbio: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv

    TERNANA GUBBIO SERIE C DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida Ternana-Gubbio Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

    Ternana-Gubbio, probabili formazioni

    Ternana (3-4-1-2): D’Alterio; Pagliari, Meccariello, Donati; Ndrecka, Vallocchia, McJannet, Kerrigan; Garetto; Dubickas, Panico. Allenatore: Fabio Liverani.

    Gubbio (3-5-2): Krapikas; Di Bitonto, Baroncelli, Bruscagin; Murru, Varone, Rosaia, Hraiech, Podda; Ghirardello, La Mantia. Allenatore: Domenico Di Carlo.

