Ternana-Gubbio: dove vedere la Serie C in Streaming e in Diretta Tv

Ternana-Gubbio: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C

La 31ª giornata di Serie C – Girone B propone la sfida tra Ternana e Gubbio , in programma domenica 8 marzo alle ore 20:30. Un confronto importante soprattutto in chiave playoff , con due squadre separate da pochi punti e determinate a consolidare la propria posizione in classifica.

La Ternana arriva alla gara in un buon momento di forma, dopo diversi risultati positivi (4 vittorie nelle ultime cinque) che hanno rilanciato le ambizioni dei rossoverdi, reduci dal successo pesante sul campo dell' Arezzo . Anche il Gubbio , però, sta vivendo una fase molto positiva della stagione e con una vittoria potrebbe agganciare proprio gli umbri in classifica, rendendo il derby ancora più equilibrata e interessante.

Ternana-Gubbio: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv

