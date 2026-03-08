Ternana-Gubbio Streaming e Diretta Tv: dove vedere LIVE la Serie C

La 31ª giornata di Serie C – Girone B propone la sfida tra Ternana e Gubbio, in programma domenica 8 marzo alle ore 20:30. Un confronto importante soprattutto in chiave playoff, con due squadre separate da pochi punti e determinate a restare...

Vincenzo Bellino Redattore 8 marzo - 09:01

La 31ª giornata di Serie C – Girone B propone la sfida tra Ternana e Gubbio, in programma domenica 8 marzo alle ore 20:30. Un confronto importante soprattutto in chiave playoff, con due squadre separate da pochi punti e determinate a restare agganciate alla zona alta della classifica. I rossoverdi cercano continuità per consolidare la propria posizione nelle prime posizioni, mentre il Gubbio punta a ridurre il distacco e a rendere ancora più serrata la lotta per gli spareggi promozione

Qui Ternana — La Ternana arriva alla sfida in un buon momento di forma dopo alcuni risultati positivi che hanno rilanciato le ambizioni della squadra. I rossoverdi occupano le posizioni immediatamente a ridosso della zona playoff e vogliono sfruttare il fattore campo per confermare il proprio rendimento e difendere un piazzamento importante nella classifica del girone

Qui Gubbio — Il Gubbio, invece, si presenta all’appuntamento con grande fiducia grazie alle due vittorie consecutive che hanno rilanciato la corsa dei rossoblù. Gli umbri sono a pochi punti proprio dalla Ternana e sanno che un successo permetterebbe l’aggancio diretto in classifica, rendendo ancora più equilibrata la lotta per un posto nei playoff.

Ternana-Gubbio, probabili formazioni — Ternana (3-4-1-2): D’Alterio; Pagliari, Meccariello, Donati; Ndrecka, Vallocchia, McJannet, Kerrigan; Garetto; Dubickas, Panico. Allenatore: Fabio Liverani.

Gubbio (3-5-2): Krapikas; Di Bitonto, Baroncelli, Bruscagin; Murru, Varone, Rosaia, Hraiech, Podda; Ghirardello, La Mantia. Allenatore: Domenico Di Carlo.