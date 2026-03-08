Ternana-Gubbio Streaming e Diretta Tv: dove vedere LIVE la Serie C

La 31ª giornata di Serie C – Girone B propone la sfida tra Ternana e Gubbio, in programma domenica 8 marzo alle ore 20:30. Un confronto importante soprattutto in chiave playoff, con due squadre separate da pochi punti e determinate a restare agganciate alla zona alta della classifica. I rossoverdi cercano continuità per consolidare la propria posizione nelle prime posizioni, mentre il Gubbio punta a ridurre il distacco e a rendere ancora più serrata la lotta per gli spareggi promozione
Qui Ternana—
La Ternana arriva alla sfida in un buon momento di forma dopo alcuni risultati positivi che hanno rilanciato le ambizioni della squadra. I rossoverdi occupano le posizioni immediatamente a ridosso della zona playoff e vogliono sfruttare il fattore campo per confermare il proprio rendimento e difendere un piazzamento importante nella classifica del girone
Qui Gubbio—
Il Gubbio, invece, si presenta all’appuntamento con grande fiducia grazie alle due vittorie consecutive che hanno rilanciato la corsa dei rossoblù. Gli umbri sono a pochi punti proprio dalla Ternana e sanno che un successo permetterebbe l’aggancio diretto in classifica, rendendo ancora più equilibrata la lotta per un posto nei playoff.
Ternana-Gubbio, probabili formazioni—
Ternana (3-4-1-2): D’Alterio; Pagliari, Meccariello, Donati; Ndrecka, Vallocchia, McJannet, Kerrigan; Garetto; Dubickas, Panico. Allenatore: Fabio Liverani.
Gubbio (3-5-2): Krapikas; Di Bitonto, Baroncelli, Bruscagin; Murru, Varone, Rosaia, Hraiech, Podda; Ghirardello, La Mantia. Allenatore: Domenico Di Carlo.
