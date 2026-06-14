Lunedì 15 giugno 2026, nel primo turno del WTA di Nottingham, Alexandra Eala Tjen e Leylah Fernandez si sfidano in un incontro che vede la canadese partire con i favori del pronostico. La differenza di esperienza e di ranking tra le due giocatrici è significativa, ma l'inizio della stagione sull'erba spesso riserva sorprese e potrebbe offrire alla giovane sfidante l'occasione per mettersi in mostra.

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Il momento delle due tenniste

Leylah Fernandez arriva a Nottingham con l'obiettivo di ritrovare continuità dopo una prima parte di stagione caratterizzata da alti e bassi. La finalista degli US Open 2021 resta una delle giocatrici più talentuose del circuito, grazie alla sua rapidità negli spostamenti e alla capacità di gestire gli scambi da fondo campo. Pur non avendo mai ottenuto i migliori risultati della carriera sull'erba, la canadese possiede qualità tecniche che possono adattarsi bene alla superficie britannica.

Per Tjen si tratta invece di una sfida importante contro un'avversaria di livello superiore. La giovane tennista sta cercando di accumulare esperienza nel circuito maggiore e affrontare una giocatrice del calibro di Fernandez rappresenta un banco di prova significativo. Per sperare nell'impresa dovrà riuscire a mantenere alta la percentuale di prime di servizio e limitare gli errori gratuiti nei momenti decisivi del match.

Non risultano precedenti ufficiali tra le due giocatrici nel circuito professionistico. Il confronto di Nottingham sarà quindi il primo testa a testa tra Tjen e Fernandez, un elemento che aggiunge ulteriore curiosità a una sfida che vede la canadese favorita ma chiamata a non sottovalutare una rivale giovane e senza particolari pressioni.

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