Al Stadium de Toulouse va in scena Tolosa-Le Havre, sfida valida per il quinto turno della Ligue 1 2026/27. La partita è in programma sabato 19 settembre alle ore 20:45 e mette di fronte due squadre appaiate a 2 punti dopo le prime quattro giornate. Il Tolosa è reduce dal pareggio per 2-2 sul campo del Lorient, mentre il Le Havre arriva dallo 0-0 interno contro l’Angers.VEDI TOLOSA-LE HAVRE IN DIRETTA STREAMING SU BET365 Il Tolosa di Jens Berthel Askou non ha ancora trovato la prima vittoria stagionale: dopo le sconfitte contro Lione e Lille sono arrivati due pareggi consecutivi contro Brest e Lorient. Il Le Havre di Didier Digard ha invece raccolto due pareggi, contro Lione e Angers, intervallati dalle sconfitte contro Monaco e Brest. Il confronto dello Stadium mette quindi in palio punti importanti per due formazioni ancora alla ricerca del primo successo in campionato. SuGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Tolosa-Le Havre. Dove vedere Tolosa-Le Havre in diretta TV e streaming La sfida Tolosa-Le Havre è inserita nella programmazione di Ligue 1+ per il mercato francese. Per il pubblico italiano, la partita risulta inoltre indicata nella programmazione di DAZN, con calcio d'inizio alle 20:45. Per cercare Tolosa-Le Havre nel palinsesto live è necessario: scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e Ligue 1; cercare Tolosa-Le Havre tra le partite del 19 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta. È consigliabile controllare prima dell'accesso le condizioni dell'abbonamento e la disponibilità territoriale della partita sulla piattaforma scelta. Tolosa-Le Havre: data, orario e informazioni sulla partita Partita: Tolosa-Le Havre

Tolosa-Le Havre Competizione: Ligue 1 2026/27, 5ª giornata

Ligue 1 2026/27, 5ª giornata Data: sabato 19 settembre 2026

sabato 19 settembre 2026 Orario: 20:45

20:45 Stadio: Stadium de Toulouse, Tolosa

Stadium de Toulouse, Tolosa Diretta TV: DAZN

DAZN Streaming: DAZN; Ligue 1+ per il mercato francese

DAZN; Ligue 1+ per il mercato francese Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù Il momento del Tolosa Il Tolosa ha conquistato i suoi primi due punti della stagione attraverso due pareggi consecutivi. Dopo lo 0-2 interno contro il Lione e lo 0-1 casalingo contro il Lille, la squadra di Askou ha pareggiato 2-2 sul campo del Brest e ha replicato lo stesso risultato a Lorient, rimontando dopo essere andata all'intervallo sotto di due reti. Il rendimento offensivo ha mostrato segnali incoraggianti nelle ultime due uscite, con quattro gol realizzati complessivamente. Jacen Russell-Rowe e Christ Tapé sono già andati a segno in campionato, mentre Thomas Jørgensen e Casper Tengstedt hanno contribuito alla rimonta contro il Lorient. Contro il Le Havre, il Tolosa proverà a sfruttare il fattore campo per interrompere la serie iniziale senza vittorie. Il momento del Le Havre Il Le Havre occupa la 16ª posizione con 2 punti e ha segnato soltanto due gol nelle prime quattro giornate. Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Monaco all'esordio, la formazione di Digard ha pareggiato 1-1 a Lione, perso 2-1 contro il Brest e chiuso sullo 0-0 l'ultima sfida casalinga contro l'Angers. La squadra normanna ha quindi mostrato una certa solidità difensiva, con quattro reti subite in altrettante partite, ma deve aumentare la propria produzione offensiva. L'ultimo clean sheet contro l'Angers rappresenta un punto da cui ripartire in vista della trasferta di Tolosa, dove sarà importante mantenere la partita su ritmi gestibili. Le probabili formazioni di Tolosa-Le Havre Il Tolosa dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1. Guillaume Restes è candidato alla porta, anche se Mathys Niflore resta un'alternativa. Rafik Messali, Mark McKenzie, Rasmus Nicolaisen e Christ Tapé dovrebbero comporre la linea difensiva, con Cristian Cásseres e Niklas Schmidt in mediana. Hidalgo, Thomas Jørgensen e Ilyas Azizi sono attesi alle spalle di Jacen Russell-Rowe. Nicolaisen e Restes sono indicati come incerti, mentre Dønnum e Abu Francis sono assenti. Il Le Havre dovrebbe rispondere con un 3-4-2-1. Gauthier Gallon è candidato tra i pali, con Ayumu Seko, Junior Mwanga e Ahmed Touba davanti a lui. Elias Jelert, Simon Ebonog, Amir Richardson e Djibril Ouziad dovrebbero comporre la linea di centrocampo, mentre Sota Nakamura e Ally Samatta sono candidati a muoversi alle spalle di Josh Maja. Mpasi, Rassoul Ndiaye, Pembélé, Koffi, Argney, Mambimbi e Zagadou risultano indisponibili; Mwanga è invece rientrato. TOLOSA (4-2-3-1): Restes; Messali, McKenzie, Nicolaisen, Tapé; Cásseres, Schmidt; Hidalgo, T. Jørgensen, Azizi; Russell-Rowe. Allenatore: Jens Berthel Askou. LE HAVRE (3-4-2-1): Gallon; Seko, Mwanga, Touba; Jelert, Ebonog, Richardson, Ouziad; S. Nakamura, Samatta; Maja. Allenatore: Didier Digard.