Bernard Tomic continua il suo percorso di rilancio e a Los Cabos si sta prendendo nuovamente la scena. L’australiano è uno dei protagonisti più sorprendenti del torneo ATP 250 messicano e arriva al secondo turno con grande entusiasmo dopo una vittoria dominante che ha acceso i riflettori sulla sua nuova fase di carriera.

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Il momento dei due tennisti

Al primo turno Tomic ha superato il padrone di casa Hernandez Serrano, spegnendo le speranze del pubblico locale con una prestazione senza sbavature. L’australiano ha imposto il proprio ritmo fin dall’inizio e in uno dei set è riuscito addirittura a conquistare un netto “bagel”, lasciando all’avversario pochissimo spazio per reagire.

Un successo che conferma il momento positivo di Tomic, un giocatore che negli anni passati era stato considerato uno dei talenti più promettenti del tennis mondiale, ma che ha attraversato diverse stagioni complicate lontano dai livelli che aveva mostrato agli inizi della carriera.

Ora, però, sulla strada dell’australiano arriva un ostacolo decisamente più impegnativo. Al secondo turno del torneo di Los Cabos entra infatti in scena Karen Khachanov, quarta testa di serie della competizione e uno dei giocatori più esperti presenti in tabellone.

Il russo rappresenta un test completamente diverso rispetto al primo turno. Khachanov possiede maggiore continuità ad alto livello, una grande esperienza nei tornei importanti e un gioco costruito sulla potenza dei colpi da fondo campo, caratteristiche che possono diventare decisive sui campi veloci messicani.

Per Tomic sarà quindi una prova importante per capire quanto sia reale il suo ritorno ai migliori livelli. L’australiano arriva con fiducia e con la consapevolezza di aver ritrovato alcune delle sue qualità migliori, ma dovrà mantenere un livello altissimo per mettere in difficoltà un avversario della categoria di Khachanov.

Il confronto diretto tra i due giocatori sarà una novità assoluta: Bernard Tomic e Karen Khachanov non si sono mai affrontati in carriera. Nessun precedente quindi da analizzare, ma una sfida ricca di interesse tra un giocatore che vuole continuare il proprio rilancio e un favorito chiamato a confermare le aspettative.

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