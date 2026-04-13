Tondela-Gil Vicente: diretta live e streaming gratuito

Tondela sfida Gil Vicente il 13 aprile 2026 alle 21:15. Padroni di casa in crisi e in zona retrocessione, ospiti in corsa Europa

Stefano Sorce 13 aprile - 00:57

Il Tondela arriva a questo incrocio con la necessità di fare punti per restare agganciato alla salvezza, mentre il Gil Vicente gioca con uno sguardo rivolto verso l’Europa e con margini sempre più ridotti da gestire. Il match è in programma il 13 aprile 2026 alle ore 21:15 allo Estádio João Cardoso, in un contesto dove ogni episodio può pesare più del solito. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS TONDELA-GIL VICENTE SU BET365.

Dove vedere Tondela-Gil Vicente in diretta TV ed in streaming LIVE — Gli utenti registrati su Bet365 avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Il momento delle due squadre — Il Tondela arriva da un periodo molto complicato, segnato da risultati negativi e da una classifica che lo vede in piena zona retrocessione. La squadra ha vinto solo una delle ultime undici partite e arriva da una pesante sconfitta per 5-0 che ha evidenziato tutti i limiti difensivi. Anche nelle ultime quattro gare non è riuscita a trovare continuità, raccogliendo appena due pareggi e due sconfitte.

Il Gil Vicente ha ritrovato fiducia nell’ultimo turno con una vittoria netta per 3-0, che ha interrotto un momento negativo. Nonostante qualche difficoltà recente, resta una squadra competitiva, con numeri importanti: 12 vittorie e una posizione che la tiene in piena corsa per l’Europa. Il problema principale resta il rendimento in trasferta, dove fatica a imporsi con continuità.

Le probabili formazioni di Tondela-Gil Vicente — Il Tondela dovrebbe impostare la gara con un 4-2-3-1 orientato alla copertura e alle ripartenze, cercando di sfruttare le corsie laterali e la fisicità di Siebatcheu in area. Maranhão e Lopes avranno il compito di creare superiorità tra le linee.

Il Gil Vicente risponde con un sistema simile ma più dinamico, con Varela come riferimento offensivo e una linea di trequartisti capace di muoversi tra le linee. Souza e Moreira possono creare problemi soprattutto in transizione.

Tondela (4-2-3-1): Bernardo; Bebeto, Medina, Marques, Maviram; Rodriguez, Hodge; Van der Heide, Lopes, Maranhão; Siebatcheu.

Gil Vicente (4-2-3-1): Figueira; Konan, Buatu, Espigares, Hevertton; Caseres, Esteves; Souza, Garcia, Moreira; Varela.