La sfida dei quarti di finale dei playoff di Lega A Basket tra Tortona e Venezia si gioca venerdì 22 maggio alle ore 20:45. Un confronto molto equilibrato tra due squadre solide e organizzate, pronte a contendersi un posto in semifinale in una gara che si preannuncia intensa e combattuta. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Tortona arriva a questo appuntamento con entusiasmo e grande fiducia nei propri mezzi. La squadra piemontese punterà su ritmo, aggressività e capacità di coinvolgere più soluzioni offensive per provare a mettere in difficoltà gli avversari.

La Venezia, invece, si presenta con esperienza e solidità. La formazione lagunare cercherà di controllare la gara attraverso organizzazione, difesa e gestione dei possessi nei momenti chiave.

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Il momento delle due squadre

La

cercherà di alzare ritmo e intensità per provare a sorprendere e indirizzare la partita.

La Venezia punterà invece su esperienza e controllo, cercando di gestire i momenti decisivi con lucidità.

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