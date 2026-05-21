La sfida dei quarti di finale dei playoff di Lega A Basket tra Trento e Bologna si gioca venerdì 22 maggio alle ore 20:45. Un confronto di altissimo livello tra due squadre molto solide, pronte a contendersi un posto in semifinale in una gara che si preannuncia intensa ed equilibrata. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Trento arriva a questo appuntamento con grande energia e fiducia. La formazione trentina cercherà di giocare con ritmo alto, intensità e aggressività, sfruttando il fattore campo per provare a mettere in difficoltà un avversario di grande esperienza.

La Bologna, invece, si presenta con qualità e profondità del roster. La squadra emiliana è abituata a partite di questo livello e punterà su organizzazione, solidità difensiva e gestione dei momenti chiave.

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Il momento delle due squadre

La

cercherà di imporre ritmo e intensità per provare a sorprendere e indirizzare la gara.

La Bologna proverà invece a controllare i tempi del match con esperienza e qualità, gestendo i momenti decisivi con lucidità.

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