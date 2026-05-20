La sfida dei quarti di finale dei playoff di Lega A Basket tra Trieste e Brescia si gioca giovedì 21 maggio alle ore 20:00. Un confronto molto equilibrato tra due squadre che stanno vivendo un grande momento di stagione e che si giocano l’accesso alla semifinale in una gara ad altissima tensione. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Trieste arriva a questo appuntamento con entusiasmo e grande spinta del proprio pubblico. La formazione giuliana punterà su intensità, ritmo alto e aggressività per provare a mettere in difficoltà un avversario solido e più esperto.

La Brescia, invece, si presenta con maggiore esperienza nei match ad eliminazione diretta. La squadra lombarda cercherà di controllare i tempi della partita con organizzazione, solidità difensiva e qualità nelle scelte offensive.

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Il momento delle due squadre

La

cercherà di giocare con energia e ritmo, puntando forte sul fattore campo per provare a sorprendere.

La Brescia proverà invece a gestire la gara con esperienza e qualità, cercando di imporre ordine e controllo nei momenti decisivi.

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