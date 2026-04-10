Triestina-Giana Erminio: probabili formazioni e streaming gratuito

Triestina-Giana Erminio, equilibrio e orgoglio al Nereo Rocco: analisi e scenario

Stefano Sorce 10 aprile - 16:29

Triestina-Giana Erminio arriva in un contesto particolare, dove la classifica pesa in modo diverso per le due squadre. Sabato 11 aprile 2026 alle 17:30, al Nereo Rocco, i padroni di casa scendono in campo senza più reali obiettivi di classifica, mentre la Giana prova a chiudere la stagione con solidità e continuità. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS TRIESTINA-GIANA ERMINIO SU BET365.

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Il momento della Triestina — La stagione della Triestina è stata segnata da troppi problemi per restare competitiva. L’ultima posizione racconta una squadra che ha pagato caro nel lungo periodo, ma che nelle ultime settimane ha comunque mostrato segnali offensivi interessanti. In casa, infatti, l’atteggiamento cambia. La Triestina tende a giocare con più libertà, attacca con più uomini e riesce a trovare la rete con maggiore facilità. Il problema resta sempre dietro, dove la squadra concede troppo e con poca continuità.

Il momento della Giana Erminio — La Giana Erminio vive una situazione più tranquilla. Classifica stabile, meno pressione e una struttura di gioco più ordinata. La squadra è compatta, sa stare in partita e non ha bisogno di forzare. In trasferta si adatta, aspetta e prova a colpire sugli errori. Non è una squadra spettacolare, ma è concreta. Questo la rende pericolosa contro avversari più disordinati.

Le probabili formazioni di Triestina-Giana Erminio — Triestina (4-3-1-2): Matosevic; D’Amore, Tonetto, Anzolin, Celli; Ionita, Jonsson, Voca; Gunduz; Vertainen, Faggioli. Allenatore: Marino

Giana Erminio (3-5-2): Zenti; Ferri, Ruffini, Duca; Nucifero, Berretta, Occhipinti, Marchesi, Muzio; Akammadu, Spaviero. Allenatore: Espinal