Segui Urania-Pesaro streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Serie A2

Redazione Derby Derby Derby 14 novembre 2025 (modifica il 14 novembre 2025 | 20:40)

Urania Milano-Pesaro si incrociano sabato 15 novembre alle ore 20,30 in un match valido per la 12esima giornata del campionato A2 di basket italiano. Il match in questione è praticamente un testa-coda visto che sul parquet scenderanno la penultima contro la prima in classifica.

Guarda Urania-Pesaro GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Urania-Pesaro in diretta TV e streaming gratis — Urania-Pesaro disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta Serie A2. La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

La registrazione e l’attivazione del conto Bet365 è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Urania-Pesaro in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Urania-Pesaro nella sezione Live Streaming.

Urania-Pesaro, lo stato di forma delle due squadre — L'Urania Milano è penultima in classifica con soli 6 punti, frutto di 3 vittorie e 8 sconfitte. La squadra meneghina è però reduce da 2 successi negli ultimi 3 turni, ultimo dei quali molto convincente 92-77 contro Pistoia grazie anche a un Taylor da 32 punti. Pesaro è invece la capolista del campionato con 18 punti (9 vinte e 2 perse), due in più della Fortitudo. I marchigiani arriva da un filotto di 4 W, ultimo dei quali 93-72 in casa contro Avellino con Bertini top scorer con 21 punti.

I probabili quintetti di partenza di Urania Milano-Pesaro — L'Urania in campo con Cavalleri playmaker, Gentile guardia, Morgillo e Sabatini ali con Taylor centro. Pesaro risponde con Bucarelli play, Maretto guardia, Miniotas ala piccola e Tambone ala grande con Virginio numero 5.

URANIA MILANO - Cavalleri, Gentile, Morgillo, Sabatini, Taylor. All. Cardani

PESARO - Bucarelli, Maretto, Miniotas, Tambone, Virginio. All. Leka

Non perdere l’occasione di seguire Urania-Pesaro in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie A2 italiana di basket. Non perderti nemmeno un canestro di Urania-Pesaro in streaming live gratis su Bet365!