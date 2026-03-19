Valencia-Barcellona: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TV

La sfida di Eurolega tra Valencia Basket e Barcellona si presenta come un derby spagnolo molto interessante. Il Valencia, quarto in classifica, ospita il Barcellona, decimo, con il vantaggio del fattore campo e una stagione finora più continua. Il Barcellona, pur in difficoltà per restare tra le prime dieci, può contare su talento ed esperienza per ribaltare il pronostico.
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Qui Valencia—
Il Valencia Basket ha alternato vittorie importanti e sconfitte pesanti, come il recente ko casalingo contro il Maccabi Tel-Aviv (94-83). Nonostante ciò, resta competitivo, soprattutto davanti al proprio pubblico, e punta a consolidare il piazzamento nelle zone alte della classifica.
Qui Barcellona—
Il Barcellona arriva con una forma più solida e una serie di risultati positivi, pur con qualche passo falso recente, come la sconfitta contro l’Olimpia Milano (87-84). I catalani cercano di mantenere il piazzamento utile per accedere alla fase play-in.
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