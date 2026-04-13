Valladolid-Eibar: probabili formazioni e streaming gratis

Real Valladolid ed Eibar si affrontano il 13 aprile 2026 alle 20:30 in una gara importante di Liga 2

Stefano Sorce 13 aprile - 00:13

Il 13 aprile 2026 alle ore 20:30, Real Valladolid ed Eibar si affrontano in un incrocio delicato, con due stati di forma completamente diversi: i padroni di casa cercano continuità, mentre gli ospiti arrivano lanciati e con maggiore fiducia nei propri mezzi. VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS VALLADOLID-EIBAR SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Il Valladolid vive una stagione complicata e lo confermano i numeri: 3 vittorie nelle ultime 10 partite, con una difesa che concede troppo (media di circa 2 gol subiti a gara). La squadra produce gioco ma fatica a concretizzare e soprattutto a mantenere equilibrio. Anche nell’ultima uscita è arrivata una sconfitta che ha evidenziato ancora una volta i limiti nella gestione dei momenti. Il fattore campo può aiutare, ma da solo non basta.

Situazione completamente diversa per l’Eibar, che arriva con 4 vittorie consecutive e un rendimento altissimo: 7 successi nelle ultime 10. La squadra ha trovato equilibrio perfetto tra attacco e difesa: segna con continuità (1.5 gol di media) ma soprattutto concede pochissimo (0.5 gol subiti). È una squadra che sa controllare il ritmo e colpire nei momenti giusti.

Le probabili formazioni — Il Valladolid dovrebbe impostare la gara con un 4-2-3-1 orientato al possesso, cercando di sviluppare gioco tra le linee grazie a Chuki e agli inserimenti di Peter Federico. Latasa sarà il riferimento offensivo, chiamato a concretizzare le poche occasioni pulite.

L’Eibar invece si presenta con un sistema molto più equilibrato: linea difensiva compatta, centrocampo solido e grande qualità nelle transizioni. Martón e Bautista rappresentano una doppia minaccia offensiva, mentre Corpas garantisce imprevedibilità sugli esterni.

Real Valladolid (4-2-3-1): Guilherme Fernandes; Iván Alejo, Tomeo, David Torres, Clerc; Ponceau, Juric; Peter Federico, Chuki, Biuk; Latasa.

Eibar (4-2-3-1): Magunagoitia; Cubero, Nolaskoain, Amador, Arbilla; Sergio Álvarez, Madariaga; Corpas, Martón, Adu Ares; Bautista.