Il “São Januário” si prepara a una di quelle notti dove ogni applauso, ogni fischio e ogni pallone perso rischiano di pesare il doppio. Vasco da Gama arriva all’ultima giornata del girone di Copa Sudamericana con la pressione addosso e un solo obiettivo possibile: vincere contro Barracas Central e poi sperare in notizie favorevoli dagli altri campi. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI VASCO-BARRACAS CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

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Il Vasco arriva alla partita dentro un clima pesante, quasi da ultima spiaggia. La squadra ha mostrato carattere in diverse occasioni durante la stagione, riuscendo spesso a rimontare situazioni difficili, ma continua a pagare una mancanza di continuità che ha alimentato nervosismo tra tifosi e ambiente.

Il Barracas Central invece sbarca a Rio senza più possibilità di qualificazione, ma con molta meno pressione sulle spalle. Gli argentini hanno costruito la propria identità soprattutto attraverso organizzazione tattica e compattezza difensiva, qualità che si erano viste anche nella gara d’andata terminata 0-0.

Probabili formazioni

Il Vasco dovrebbe schierarsi con una formazione offensiva e aggressiva fin dai primi minuti. Davanti a Leo Jardim agiranno Puma Rodriguez, Saldivia, Robert Renan e Piton, mentre Hugo Moura, Cauan Barros e Tche Tche avranno il compito di dare ritmo alla manovra. In avanti spazio a Johan Rojas, Andres Gomez e Spinelli.

Il Barracas Central dovrebbe invece confermare una struttura molto compatta e prudente. Marcelo Mino guiderà la difesa composta da Capraro, Tobio e Campi. Sugli esterni agiranno Barrios e Rodrigo Insua, mentre Miloc e Ivan Tapia avranno il compito di proteggere la zona centrale. Davanti spazio a Briasco, Gonzalo Morales e Duarte.

Vasco da Gama: Leo Jardim; Puma Rodriguez, Saldivia, Robert Renan, Piton; Hugo Moura, Cauan Barros, Tche Tche; Johan Rojas, Andres Gomez, Spinelli.

Barracas Central: Marcelo Mino; Capraro, Tobio, Campi; Barrios, Miloc, Ivan Tapia, Rodrigo Insua; Briasco, Gonzalo Morales, Duarte.

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