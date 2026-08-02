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Il campionato di Clausura argentino 2026 prosegue con la 3ª giornata, che propone una delle sfide più interessanti del turno tra Vélez Sarsfield-Independiente, in programma nella mezzanotte tra lunedì 3 e martedì 4 agosto. Allo Stadio José Amalfitani si affrontano due club storici del calcio argentino, entrambi intenzionati a conquistare punti importanti per consolidare il proprio cammino nel torneo.
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Il Vélez Sarsfield punta sul fattore campoIl Vélez Sarsfield affronta la terza giornata del Clausura con l'obiettivo di sfruttare il sostegno del proprio pubblico e conquistare una vittoria di prestigio. La formazione di Buenos Aires vuole dare continuità alle proprie prestazioni e confermare le proprie ambizioni in un campionato ricco di equilibrio.
I padroni di casa cercheranno di imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute, facendo leva su intensità e organizzazione tattica.
L'Independiente cerca il colpo in trasfertaL'Independiente arriva a questa sfida con la volontà di ottenere un risultato importante lontano dalle mura amiche. Il club di Avellaneda, tra i più prestigiosi del calcio sudamericano, punta a confermarsi competitivo anche in questa stagione.
Gli ospiti proveranno a sfruttare la qualità della propria rosa e l'esperienza nei grandi appuntamenti per mettere in difficoltà il Vélez e tornare a casa con punti preziosi.
Il momento delle due squadreLa sfida tra Vélez Sarsfield e Independiente rappresenta uno dei big match della terza giornata del Clausura argentino. Due squadre ricche di storia e tradizione si affrontano in una gara che si preannuncia intensa e combattuta.
Il Vélez proverà a sfruttare il fattore campo, mentre l'Independiente cercherà di far valere la propria solidità per conquistare un risultato positivo.
Le probabili formazioni di Vélez Sarsfield-IndependienteLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una sfida valida per la terza giornata del campionato di Clausura argentino.
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