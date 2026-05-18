Il Genoa sfida i campioni del wrestling: il risultato è tutto da ridere!

La sfida dei quarti di finale dei playoff di Lega A Basket tra Venezia e Tortona si gioca martedì 19 maggio alle ore 20:30. Un confronto molto equilibrato tra due squadre solide e ambiziose, pronte a contendersi un successo fondamentale nella corsa verso le semifinali. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Venezia arriva a questo appuntamento con grande esperienza e qualità nel roster. La formazione lagunare punta su organizzazione, intensità difensiva e gestione dei possessi, cercando di sfruttare il fattore campo per indirizzare la serie.

La Tortona, invece, si presenta con entusiasmo e grande fiducia nei propri mezzi. La squadra piemontese proverà a giocare con ritmo e aggressività, sfruttando le proprie soluzioni offensive per mettere in difficoltà gli avversari.

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Il momento delle due squadre

La

cercherà di imporre ordine e controllo del ritmo, puntando su esperienza e solidità per gestire la gara.

La Tortona, dal canto suo, proverà a rispondere con intensità e dinamismo, cercando di restare competitiva e sfruttare ogni occasione utile.

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