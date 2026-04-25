La sfida tra Vis Pesaro e Sambenedettese, in programma domenica 26 aprile 2026 alle ore 14:30, assume un’importanza notevole nel quadro del campionato di Serie C, Girone B. Con la stagione ormai nelle fasi finali, ogni punto diventa decisivo sia per gli obiettivi di metà classifica sia per la corsa alla salvezza. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI VIS PESARO-SAMBENEDETTESE SU BET365

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Il momento delle due squadre