Lo streaming gratis della gara Vis Pesaro-Sambenedettese: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365
La sfida tra Vis Pesaro e Sambenedettese, in programma domenica 26 aprile 2026 alle ore 14:30, assume un’importanza notevole nel quadro del campionato di Serie C, Girone B. Con la stagione ormai nelle fasi finali, ogni punto diventa decisivo sia per gli obiettivi di metà classifica sia per la corsa alla salvezza. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI VIS PESARO-SAMBENEDETTESE SU BET365
Dove vedere Vis Pesaro-Sambenedettese in diretta tv e streaming gratis
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Il momento delle due squadre
La Vis Pesaro si presenta all’appuntamento occupando il nono posto con 46 punti, ottenuti grazie a 11 vittorie, 13 pareggi e 11 sconfitte, con un bilancio reti di 36 gol fatti e 33 subiti. La squadra di Roberto Stellone ha costruito una buona parte del proprio cammino sul rendimento interno, dove ha raccolto 7 successi, 6 pareggi e 4 sconfitte, dimostrando una certa affidabilità tra le mura amiche.
Dall’altra parte, la Sambenedettese sta vivendo una stagione più complicata e si trova al 17° posto con 34 punti. Il suo percorso è composto da 7 vittorie, 13 pareggi e 15 sconfitte, con 27 gol realizzati e 35 subiti. La formazione guidata da Roberto Boscaglia ha faticato soprattutto lontano da casa, dove i risultati positivi sono stati limitati, anche se arriva a questa gara con un’iniezione di fiducia dopo l’ultima vittoria interna contro il Pontedera.
L’ultimo confronto diretto ha visto la Vis Pesaro imporsi con un netto 2-0, risultato che potrebbe rappresentare un ulteriore stimolo psicologico per i padroni di casa. Il match si presenta quindi come una sfida delicata, con entrambe le squadre determinate a ottenere punti preziosi per i propri obiettivi stagionali.E allora che aspetti? Guarda ora Vis Pesaro-Sambenedettese in diretta streaming gratis su BET365
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