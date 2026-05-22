In Brasile ci sono partite dove la classifica conta, ma fino a un certo punto. Poi entrano in gioco il ritmo, il pubblico, la pressione e quella sensazione continua che tutto possa cambiare nel giro di pochi minuti. Sabato 23 maggio alle ore 22:00, il Vitoria ospiterà l’Internacional in una sfida delicata e importante per entrambe le squadre. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI VITORIA-INTERNACIONAL CLICCA SU BET365.

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Il Vitoria continua ad avere un rendimento molto particolare, soprattutto tra casa e trasferta. Davanti al proprio pubblico la squadra riesce spesso a cambiare volto, giocando con maggiore aggressività e trovando con continuità la via del gol. Il recente 6-2 rifilato all’ABC in Copa do Nordeste ha confermato il potenziale offensivo di una squadra capace di accendersi soprattutto nelle gare interne.

L’Internacional arriva invece in uno dei momenti migliori della propria stagione. La squadra è imbattuta da sette partite consecutive e continua a mostrare grande solidità sia sul piano mentale che tattico. Il netto 4-1 rifilato al Vasco da Gama nell’ultima giornata ha confermato la qualità offensiva dell’Inter brasiliano, capace di colpire con rapidità e concretezza anche concedendo spesso il possesso agli avversari.

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