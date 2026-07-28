Lorenzo Musetti va a caccia del pass per i quarti di finale del Mubadala DC Open di Washington. Il tennista italiano torna protagonista sul cemento americano e negli ottavi di finale affronterà l’australiano Aleksandar Vukic, uno degli uomini più in forma del momento.

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Il momento dei due tennisti

Lorenzo Musetti va a caccia del pass per i quarti di finale del Mubadala DC Open di Washington. Il tennista italiano torna protagonista sul cemento americano e negli ottavi di finale affronterà l’australiano Aleksandar Vukic, uno degli uomini più in forma del momento.

Dall’altra parte della rete ci sarà Aleksandar Vukic, reduce da un momento di grande fiducia. L’australiano ha confermato il proprio ottimo stato di forma superando Zachary Svajda con un netto 6-3, 6-1 e conquistando l’accesso agli ottavi di finale.

Vukic ha dominato l’incontro senza concedere nemmeno una palla break all’avversario, mostrando grande solidità al servizio e una notevole efficacia nei propri turni di battuta. Un successo che ha permesso all’australiano di allungare la sua striscia positiva fino a otto vittorie consecutive, considerando anche il percorso nelle qualificazioni e il titolo conquistato al Challenger di Granby a metà mese.

Il confronto con Musetti sarà il secondo della carriera tra i due giocatori. L’italiano cercherà di sfruttare la qualità tecnica e la varietà del proprio tennis per spezzare il ritmo di un avversario che arriva all’appuntamento con grande entusiasmo.

Vukic rappresenta però un ostacolo importante: l’australiano ha trovato continuità, fiducia e risultati nelle ultime settimane, mentre Musetti deve ancora recuperare pienamente la condizione dopo la lunga assenza.

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