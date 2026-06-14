La sfida di tennis tra Aleksandar Vukic e Lloyd Wendelken è valida per le finali delle qualificazioni dell’ATP 500 di Londra e si gioca domenica 14 giugno alle ore 13:00. Un match decisivo che assegna un posto nel tabellone principale del torneo, con due giocatori pronti a dare il massimo per raggiungere uno degli obiettivi più importanti di questa fase della stagione sull’erba. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Vukic arriva a questo appuntamento con una buona esperienza nel circuito ATP e con caratteristiche particolarmente adatte alle superfici veloci. L’australiano proverà a sfruttare il servizio e la capacità di chiudere rapidamente i punti per mettere pressione all’avversario.

Il Wendelken, invece, cerca un risultato prestigioso davanti al pubblico britannico. Il tennista inglese cercherà di sfruttare la conoscenza della superficie e il sostegno degli appassionati per ottenere una vittoria importante e accedere al main draw.

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Il momento dei due tennisti

Vukic proverà a imporre il proprio gioco offensivo e a sfruttare il servizio per conquistare rapidamente il controllo dell’incontro.

Wendelken cercherà invece di rispondere con continuità e determinazione, puntando a sfruttare ogni occasione utile per conquistare il pass per il tabellone principale.

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