Mondiale, Ibrahimovic e Henry incantano con una sfida di palleggi

Il campionato irlandese propone la sfida tra Waterford-Shamrock Rovers, valida per il turno 21 e in programma venerdì 19 giugno alle ore 20:45. Una gara con obiettivi opposti: il Waterford è ultimo con 14 punti, mentre lo Shamrock Rovers guida la classifica a quota 40 e punta a consolidare il primato.

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Il momento delle due squadre

Il

sta vivendo una stagione complicata e cerca punti fondamentali per provare a risalire dalla parte bassa della classifica. La squadra dovrà affidarsi soprattutto al fattore campo per provare a sorprendere la capolista.

Lo Shamrock Rovers, primo in classifica con 40 punti, arriva con l’obiettivo di confermare il proprio dominio nel torneo. Gli ospiti vogliono continuare a mantenere alta la pressione sulle inseguitrici e consolidare la leadership.

Le probabili formazioni di Waterford-Shamrock Rovers

Le formazioni ufficiali verranno comunicate a ridosso del calcio d’inizio. La differenza di classifica rende gli Shamrock Rovers favoriti, ma le gare in trasferta possono sempre nascondere insidie.

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