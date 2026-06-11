Il match tra Waterford e Sligo Rovers mette di fronte due squadre che stanno attraversando una delle fasi più difficili della loro stagione. Entrambe occupano le ultime posizioni della classifica e sono pienamente coinvolte nella lotta per evitare la retrocessione. Il Waterford si trova attualmente all'ultimo posto, con un margine significativo da recuperare per raggiungere la zona salvezza, mentre lo Sligo Rovers occupa una posizione immediatamente superiore ma non può certo sentirsi al sicuro.

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Il momento delle due squadre