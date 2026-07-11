Jannik Sinner e Alexander Zverev si sfidano sabato 12 luglio alle ore 17:00 nella finale di Wimbledon 2026. Sul Centrale dell'All England Club va in scena una delle partite più attese della stagione, con il numero uno del mondo che punta a difendere il titolo conquistato lo scorso anno e il tedesco deciso a confermarsi ai vertici del tennis mondiale dopo il trionfo al Roland Garros.

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Il momento di forma dei due tennisti

Sky è il punto di riferimento principale per seguire le gare di questo Wimbledon. Le partite saranno visibili tramite app e sito ufficiale della piattaforma, consentendo agli utenti di guardare il match da smartphone, tablet, PC, smart TV e altri dispositivi supportati.

l cammino di Jannik Sinner a Wimbledon è stato un crescendo continuo. L'esordio non è stato semplice, con una vittoria ottenuta soltanto al quinto set dopo una dura battaglia contro Miomir Kecmanovic. Da quel momento, però, l'azzurro ha cambiato marcia, imponendosi nei cinque incontri successivi senza concedere set e mostrando una condizione fisica e mentale impeccabile.

La dimostrazione più evidente è arrivata in semifinale, dove il numero uno del ranking ATP ha superato Novak Djokovic con un netto 6-4, 6-4, 6-4, prendendosi anche la rivincita dopo la sconfitta subita contro il serbo agli Australian Open di inizio stagione. Per Sinner si tratta della prima finale Slam del 2026, ma i numeri continuano a essere dalla sua parte: dall'inizio del 2024 ha vinto 19 delle 24 finali disputate nel circuito ATP, perdendo soltanto contro Carlos Alcaraz.

Alexander Zverev arriva all'ultimo atto del torneo con grande fiducia e la consapevolezza di vivere il miglior momento della propria carriera. Dopo aver conquistato il Roland Garros, il tedesco ha raggiunto anche la finale di Wimbledon, centrando un traguardo mai ottenuto prima sui campi in erba di Londra. Il numero due del seeding ha confermato la propria continuità nei tornei del Grande Slam, raggiungendo almeno le fasi finali in tutti gli appuntamenti più importanti della stagione.

Cosa aspettarsi dalla partita

I precedenti recenti sorridono nettamente all'azzurro. Dopo un avvio favorevole a Zverev, Sinner ha completamente ribaltato la rivalità vincendo gli ultimi nove confronti consecutivi e portandosi sul 10-4 negli scontri diretti complessivi. Anche le statistiche rafforzano le ambizioni del campione italiano. Sinner va a caccia del secondo Wimbledon consecutivo, un'impresa riuscita in questo secolo soltanto a Roger Federer, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

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