La sfida NBA tra Wizards e Warriors si gioca alla mezzanotte tra lunedì 16 marzo e martedì 17 marzo. I Wizards vogliono sfruttare il fattore campo per conquistare una vittoria importante e migliorare la loro posizione in classifica nella Eastern Conference, mentre i Warriors puntano a un successo in trasferta per consolidare il rendimento stagionale e rafforzare la propria leadership nella Western Conference.
La diretta streaming
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Come accedere allo streaming—
Il momento delle due squadre—
I Wizards cercheranno di imporre ritmo offensivo e sfruttare le qualità dei propri esterni per controllare il match.
I Warriors punteranno sulla gestione dei possessi e sull’esperienza dei loro giocatori chiave per ottenere una vittoria fondamentale in trasferta.
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