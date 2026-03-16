La sfida NBA tra Wizards e Warriors si gioca alla mezzanotte tra lunedì 16 marzo e martedì 17 marzo. I Wizards vogliono sfruttare il fattore campo per conquistare una vittoria importante e migliorare la loro posizione in classifica nella Eastern Conference, mentre i Warriors puntano a un successo in trasferta per consolidare il rendimento stagionale e rafforzare la propria leadership nella Western Conference.