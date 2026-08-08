Wolfsberger-Salisburgo si gioca domenica 9 agosto 2026 alle ore 17:00, in una sfida di Bundesliga austriaca che mette di fronte due squadre con ambizioni importanti. Il Salisburgo parte con i favori del pronostico, ma il Wolfsberger vuole sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà i rivali.

I precedenti sorridono alla formazione della Red Bull, che ha vinto l'ultimo confronto diretto per 2-1 e ha ottenuto sei successi nelle ultime dieci sfide contro il Wolfsberger.

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Come arrivano le due squadre alla partita

Il Wolfsberger arriva all'appuntamento con un rendimento complessivamente positivo nell'ultimo periodo, caratterizzato da diversi successi e da una buona solidità. Giacomo Vrioni rappresenta uno dei principali riferimenti offensivi della squadra. Il Salisburgo ha invece alternato vittorie e risultati negativi, ma può contare su un reparto offensivo guidato da Karim Konate, miglior marcatore della squadra nelle ultime gare. Attenzione anche a Yorbe Vertessen.

Le probabili formazioni di Wolfsberger-Salisburgo

Il Wolfsberger dovrebbe presentarsi con il 3-4-2-1, con Behounek, Diabaté e Wimmer davanti a Polster. Avdijaj e Schabauer agiranno alle spalle di Giacomo Vrioni. Il Salisburgo dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1, affidandosi alla coppia Diabaté-Barry in mediana e a Kjaergaard, Diakité e Redzic sulla trequarti. Yorbe Vertessen sarà il riferimento offensivo.

Wolfsberger (3-4-2-1): Polster; Behounek, Diabaté, Wimmer; Wohlmuth, Sulzner, Agyemang, Schwarz; Avdijaj, Schabauer; Vrioni.

Salisburgo (4-2-3-1): Zawieschitzky; Veratschnig, Boma, Zabransky, Schmid; Diabaté, Barry; Redzic, Diakité, Kjaergaard; Vertessen.

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