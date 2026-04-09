Wolfsburg-Eintracht: diretta live e streaming gratuito

Wolfsburg-Eintracht Francoforte si gioca sabato 11 aprile 2026 alle 15:30 alla Volkswagen Arena: analisi del match di Bundesliga, stato di forma e temi chiave della sfida

Stefano Sorce 9 aprile - 00:51

Alla Volkswagen Arena l’aria pesa in modo diverso sulle due panchine. Sabato 11 aprile 2026 alle 15:30, il Wolfsburg si presenta davanti al proprio pubblico con l’urgenza di chi sente avvicinarsi il fondo della classifica, mentre l’Eintracht Francoforte entra in campo con un obiettivo opposto: dare continuità alla propria corsa e tenersi agganciato alla parte alta. Da una parte c’è la paura di sprecare un’altra occasione, dall’altra la necessità di non frenare proprio adesso. È questo contrasto a rendere la partita più tesa di quanto dica il semplice confronto tra i numeri. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS WOLFSBURG-EINTRACHT SU BET365.

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Il Wolfsburg arriva a questa sfida in una condizione fragile, sia sul piano dei risultati sia su quello della fiducia. La classifica lo inchioda al 17° posto con 21 punti, frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 17 sconfitte, e il rendimento recente ha aggravato una situazione già complicata. Nelle ultime cinque partite la squadra ha raccolto appena un pareggio e quattro sconfitte, senza riuscire mai a dare l’impressione di aver davvero invertito la rotta.

L’Eintracht si presenta con una classifica più leggera e con un quadro generale decisamente più ordinato. Il 7° posto con 39 punti, costruito attraverso 10 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte, tiene ancora aperta la corsa alle posizioni più interessanti e consegna alla squadra una pressione diversa, meno drammatica ma comunque concreta. Nelle ultime cinque partite il rendimento è stato discreto, con 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. È un andamento che non certifica dominio, ma che racconta almeno una squadra capace di restare in equilibrio anche quando non gioca il suo calcio migliore. Il 2-2 contro il Colonia nell’ultimo turno ha mostrato proprio questo: qualità davanti, qualche distrazione dietro, ma anche la capacità di rimanere dentro la partita.