Wolverhampton-Liverpool, dove vedere il match in tv e streaming LIVE

I padroni di casa puntano alla seconda vittoria di fila in questo campionato, mentre gli ospiti stanno lottando per il posto in Champions League

Jacopo del Monaco 3 marzo - 15:00

Uno dei match che andrà in scena nel corso della giornata odierna metterà di fronte il Wolverhampton ed il Liverpool e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della ventinovesima giornata della Premier League. L'incontro, che avrà inizio alle ore 21:15, si terrà presso lo Stadio Molineux. All'andata, i due club si sono affrontati a fine dicembre ed i Reds hanno vinto 2-1 grazie ai gol di Gravenberch e Wirtz. Tra l'altro, il 6 marzo, le due squadre che scenderanno in campo stasera si affronteranno anche in occasione degli ottavi di finale della FA Cup.

Wolverhampton-Liverpool, dove vedere l'incontro — La sfida di questa sera metterà in palio tre punti che possono risultare importanti per i due club. La squadra di casa punta alla seconda vittoria consecutiva in campionato, statistica che manca dal mese di aprile dello scorso anno, mentre gli ospiti stanno lottando per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il match tra Wolverhampton e Liverpool sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.

La situazione delle due squadre — Il Wolverhampton allenato dal gallese Rob Edwards, in questo momento, occupa la ventesima nonché ultima posizione in classifica avendo totalizzato soltanto 13 punti, ben quattordici in meno rispetto alla zona salvezza. Nelle ultime partite stagionali disputati, i Wolves hanno giocato sia in FA Cup, dove hanno staccato il pass per gli ottavi di finale grazie alla vittoria per 0-1 in casa del Grimsby Town, che in campionato in cui, dopo i due pareggi contro Nottingham Forest (0-0) ed Arsenal (2-2) e la sconfitta per 1-0 in casa del Crystal Palace, hanno vinto 2-0 contro l'Aston Villa.

Il Liverpool guidato dall'olandese Arne Slot, dal canto suo, si trova al quinto posto con i suoi 48 punti. Così come i loro avversari di questa sera, anche la detentrice della Premier League ha giocato sia in campionato dove, dopo la sconfitta contro il Manchester City (1-2) ha ottenuto tre vittorie di fila contro Sunderland e Nottingham Forest con lo stesso risultato, ovvero 0-1, e West Ham (5-2), che in coppa nazionale, nella quale ha passato il turno battendo 3-0 il Brighton.

Probabili formazioni — I padroni di casa, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, non avranno a disposizione l'infortunato André, mentre è in dubbio Hwang. Per quanto riguarda i Campioni d'Inghilterra, invece, oltre ai lungodegenti Leoni, Isaki, Bajčetić, Bradley ed Endo non ci sarà neanche Wirtz.

WOLVERHAMPTON (3-4-2-1): José Sá; Mosquera, S. Bueno, T. Gomes; Tchatchoua, Bellegarde, A. Gomes, H. Bueno; Arokodare, Mané; Armstrong. Allenatore: Edwards

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Konaté, van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Ekitiké. Allenatore: Slot