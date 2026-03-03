Nonostante i nerazzurri siano favoriti per il passaggio del turno, i padroni di casa di questa sera vogliono compiere un'altra impresa

Jacopo del Monaco 3 marzo 2026 (modifica il 3 marzo 2026 | 13:49)

Tra le partite che si disputeranno nel corso della giornata odierna figura anche quella tra il Como e l'Inter e, nel prossimo paragrafo, vi forniremo le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, si affronteranno in occasione della semifinale d'andata di Coppa Italia. Questo derby lombardo avrà inizio alle ore 21:00 e si terrà presso lo Stadio Giuseppe Sinigaglia. Biancoblù e nerazzurri hanno già giocato contro nel match d'andata di Serie A disputato a dicembre e l'Inter ha vinto 4-0 con reti di Lautaro Martínez, Marcus Thuram, Hakan Çalhanoğlu e Carlos Augusto.

Per poter guardare le partite ed altre discipline sportive in maniera gratuita, ci sono tre tre alternative:

Como-Inter, dove vedere il derby lombardo — Il match di questa sera mette in palio una parte del passaggio del turno per la finale che si giocherà a Roma. I padroni di casa, dopo aver battuto il Napoli ai rigori nel turno precedente, proveranno a fare un'altra impresa contro una squadra che è la favorita per la vittoria finale della competizione. La gara di questa sera tra il Como e l'Inter si potrà vedere in diretta televisiva su Canale 5 ed in streaming su Mediaset Infinity.

La situazione delle due squadre prima della semifinale — Il Como allenato dall'ex centrocampista spagnolo Cesc Fábregas, in questo momento, si trova al quinto posto nella classifica della Serie A con 48 punti, uno in più rispetto alla Juventus. Dopo aver battuto il Napoli ai calci di rigore ai quarti di finale della coppa nazionale, i Lariani hanno giocato tre match di campionato, al termine dei quali hanno perso in casa contra Fiorentina (1-2), pareggiato a San Siro contro il Milan (1-1) e poi hanno ottenuto due vittorie prima in casa della Juve (0-2) e poi tra le mura amiche contro il Lecce (3-1).

L'Inter guidata dall'ex difensore rumeno Cristian Chivu, dal canto suo, occupa la prima posizione in classifica avendo totalizzato 67 punti, dieci in più rispetto al Milan. Negli ultimi cinque impegni della stagione in corso, la squadra meneghina ha giocato in due competizioni differenti: campionato, tre vittorie di fila contro Juve (3-2), Lecce (0-2) e Genoa (2-0); Champions League, dalla quale sono usciti ai Play-off per gli ottavi di finale avendo perso contro i norvegesi del Bodø/Glimt sia all'andata (3-1) che al ritorno (1-2).

Probabili formazioni — Per il match di stasera, i Lariani dovranno fare a meno degli infortunati Baturina, Kempf, Morata ed Addai. Per la squadra ospite, invece, l'unico titolare che non ci sarà per infortunio è Lautaro Martínez, mentre sono da valutare le condizioni di Bonny.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, J. Ramón, D. Carlos, A. Valle; Perrone, S. Roberto; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fábregas

INTER (3-5-2): J. Martínez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Sucic, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, C. Augusto; Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu