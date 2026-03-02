Se Fabregas avesse detto "sì" all'Inter nell'estate 2025, come sarebbe cambiata la squadra? Un viaggio fantacalcistico tra i giocatori esaltati dal suo gioco posizionale, le cessioni inevitabili e gli acquisti.

Francesco Intorre 2 marzo - 14:00

L'estate del 2025 ha regalato all'Inter uno dei bivi più affascinanti della sua storia recente. Prima che la guida tecnica passasse definitivamente nelle mani di Cristian Chivu, bravissimo a raccogliere la pesante eredità di Simone Inzaghi mantenendo intatta la fluidità della squadra, il club di Viale della Liberazione aveva cullato il clamoroso sogno Cesc Fabregas. La storia ci dice che il tecnico catalano ha preferito continuare il suo progetto al Como, ma la suggestione di vederlo a San Siro apre le porte a un meraviglioso scenario di fantamercato e fantatattica.

C'è un dettaglio fondamentale da cui partire per analizzare questa linea temporale alternativa, prima ancora dell'inaspettato addio di Inzaghi, Beppe Marotta e Piero Ausilio avevano già iniziato il calciomercato chiudendo due colpi, ovvero Petar Sucic e Luis Henrique. Come si sarebbero incastrati questi innesti nella mente dell'allenatore spagnolo, orientato verso un 4-3-3 o un 4-2-3-1 di puro stampo posizionale? E, soprattutto, come sarebbe stata smantellata e ricostruita la rosa?

La difesa a quattro: le nuove geometrie di Bastoni e i sacrifici eccellenti — Il reparto arretrato è quello che avrebbe subito il trauma tattico maggiore passando dal solito 3-5-2 neroazzurro ad una linea a quattro. In questo scenario, Alessandro Bastoni non avrebbe certo dovuto imparare a impostare, il numero 95 nerazzurro è già oggi, a tutti gli effetti, il regista principale della squadra. Tuttavia, con Fabregas le sue geometrie sarebbero cambiate. Invece di sganciarsi come braccetto per andare a crossare o sovrapporsi, Bastoni sarebbe diventato il perno centrale assoluto della costruzione bassa, un po' come faceva Gerard Piqué nel Barcellona di Guardiola, attirando la pressione per poi bucare le linee avversarie. Accanto a lui, Benjamin Pavard si sarebbe esaltato, potendo agire sia da centrale di destra che da terzino bloccato con compiti di regia.

A pagare un prezzo altissimo sarebbero stati invece i senatori della difesa. Giocatori formidabili nella difesa dell'area di rigore e nella marcatura stretta come Francesco Acerbi e Stefan de Vrij si sarebbero trovati in enorme difficoltà davanti alla richiesta di Fabregas di tenere la linea difensiva altissima, a ridosso del centrocampo. Le praterie da coprire alle loro spalle li avrebbero resi vulnerabili a causa della loro poca velocità, spingendo la dirigenza a valutare una loro cessione. Stesso destino per Denzel Dumfries. L'olandese è un treno inarrestabile a tutta fascia, ma Fabregas dai terzini pretende letture da centrocampista aggiunto e un palleggio di fino nello stretto. Caratteristiche che non gli appartengono e che lo avrebbero messo sul mercato, magari in Premier League, per fare cassa.

Il centrocampo: l'intelligenza di Petar Sucic e il blocco intoccabile — Il centrocampo è la sacra chiesa di ogni allenatore cresciuto nella Masia, e all'Inter Fabregas avrebbe trovato un terreno fertilissimo. Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella sarebbero stati i pilastri intoccabili del progetto. Il turco avrebbe dettato i tempi del tiki-taka nerazzurro con la sua maestria. Mentre Barella avrebbe forse limitato i suoi inserimenti a fari spenti per concentrarsi sul palleggio corto e sul pressing feroce e immediato una volta perso il pallone. Chi invece avrebbe faticato tremendamente è Davide Frattesi, devastante quando c'è da aggredire lo spazio profondo, ma meno a suo agio quando si tratta di scambiare il pallone a uno o due tocchi nel traffico.

La vera rivelazione del centrocampo di Fabregas sarebbe stata però Petar Sucic. Lontano dall'essere un semplice mediano di rottura, il croato è un centrocampista modernissimo, dotato di un'intelligenza tattica superiore e di un'ottima tecnica di base. Fabregas ama alla follia i giocatori capaci di orientare il corpo prima ancora di ricevere il pallone e di resistere al pressing avversario. Doti che Sucic possiede naturalmente. Sotto la guida del catalano, il croato si sarebbe trasformato in una mezzala di possesso formidabile, capace di legare il gioco e garantire allo stesso tempo quell'equilibrio dinamico fondamentale per sostenere una squadra così sbilanciata in avanti.

L'attacco e il mercato: l'esplosione di Luis Henrique e il DNA spagnolo di Fabregas per l'Inter — Spostandoci nel reparto avanzato, il gioco di Fabregas prevede ali pure, capaci di pestare la linea del fallo laterale per allargare le difese e puntare l'uomo. È qui che entra in gioco Luis Henrique. Il brasiliano sarebbe stato l'arma letale dello scacchiere di Cesc. Isolato costantemente nell'uno contro uno sulla fascia destra, avrebbe avuto il compito esclusivo di creare superiorità numerica e seminare il panico. Questa abbondanza sugli esterni, unita magari a un adattamento di Federico Dimarco come ala sinistra pura, avrebbe però creato un enorme problema di abbondanza al centro. Lautaro Martinez e Marcus Thuram si sarebbero ritrovati a lottare per l'unica maglia da centravanti, spezzando di fatto la ThuLa.

E dal mercato? Con i soldi della cessione di Dumfries e lo sfoltimento dei centrali non adatti al sistema, Fabregas avrebbe chiesto all'Inter profili funzionali al suo credo. Per la difesa, il nome in cima alla lista sarebbe stato quello di Eric Garcia. Il centrale spagnolo è perfetto per far uscire il pallone in modo pulito e abituato a difendere a campo aperto. Sulla fascia destra, orfana dell'olandese, l'identikit ideale avrebbe portato ad Arnau Martinez del Girona, un terzino destro modernissimo capace di accentrarsi e giocare come un regista aggiunto.

Il matrimonio tra Fabregas e l'Inter non si è celebrato, lasciando intatto l'equilibrio della squadra. Ma l'idea di questo laboratorio tattico, tra geometrie stravolte e ali d'attacco devastanti, rimane uno degli scenari più stuzzicanti che la Milano nerazzurra potesse sognare.