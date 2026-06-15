Si entra nel vivo del WTA singolare di Berlino. Il circuito, che si tiene su erba, è quasi pronto a completare il tabellone degli ottavi di finale, dopo che la maggior parte dei sedicesimi è terminata. All'appello manca la vincitrice della sfida tra l'ucraina Svitolina e Kalinskaya, che si terrà martedì 16 giugno alle 15:30 di pomeriggio sotto un sole che giocherà un ruolo senz'altro non secondario. Per scoprire come vedere la partita senza perdere nemmeno uno scambio, continua a leggere l'articolo.

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Focus sulle giocatrici

Entrambe le tenniste non trovano nell'erba la loro zona di confort per esprimere il proprio stile di gioco. Svitolina su questa superficie non ha ancora giocato una partita quest'anno, ma ha concluso il 2025 con una sconfitta a Wimbledon contro la belga Mertens, che vinse nel luglio dello stesso anno in due set. Fino a quel momento, Svitolina aveva disputato un'ottima competizione. Tra l'altro, la Mertens l'aveva battuta appena due settimane prima in Germania, vincendo in due set. Kalinskaya ha un trend meno favorevole, con una sola vittoria nelle ultime quattro partite su erba nel 2025, battendo soltanto Stojanovic a Wimbledon. Il suo circuito, però, è terminato subito dopo contro la danese Tauson, vincitrice del match il 3 luglio con due set vinti. Quanto ai precedenti, non se ne registra alcuno su erba: Svitolina ha vinto a Roma sulla terra battuta, e ha tenuto un ottimo ritmo anche sul cemento vincendo due partite su tre. Nel 2026, però, ha vinto Kalinskaya in due set.

Il tabellone del WTA

L'ultima partita tra le due tenniste è stata vinta da Kalinskaya, ma Svitolina è comunque la favorita dato l'alto livello di tennis che riesce a sfoggiare su erba. Chi vincerà accederà agli ottavi di finale della competizione, in cui sarà presente la vincitrice trae la tedesca

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