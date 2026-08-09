Zwolle-Ajax si gioca domenica 9 agosto 2026 alle ore 14:30, nella prima giornata dell'Eredivisie 2026/27. I lancieri iniziano il nuovo campionato in trasferta, con l'obiettivo di partire subito con una vittoria e inserirsi tra le protagoniste della stagione. Dall'altra parte, lo Zwolle vuole sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà una delle squadre più prestigiose del calcio olandese.

La sfida rappresenta quindi un esordio importante per entrambe: l'Ajax punta a confermare le proprie ambizioni, mentre i padroni di casa cercano di iniziare il torneo con un risultato di prestigio.

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Come arrivano le due squadre alla partita

Lo Zwolle si presenta al nuovo campionato con l'obiettivo di affrontare la stagione con maggiore ambizione e provare a costruire un percorso positivo fin dalle prime giornate. L'esordio casalingo contro l'Ajax sarà però subito un banco di prova impegnativo.

L'Ajax arriva invece all'appuntamento con l'intenzione di mettere immediatamente in mostra le proprie qualità. La squadra di Michel Sanchez vuole partire con il piede giusto e affidarsi a un reparto offensivo guidato da Dolberg, con Berghuis e Godts pronti a supportarlo.

Le probabili formazioni di Zwolle-Ajax

Lo Zwolle dovrebbe schierarsi con il 4-3-3, affidandosi a Schendelaar in porta e a una linea difensiva composta da Floranus, Graves, Velthuis e Van der Haar. In attacco spazio a Namli, Sørensen e Mbayo. L'Ajax dovrebbe rispondere con lo stesso modulo. Paes sarà il portiere, mentre Šutalo e Baas formeranno la coppia centrale. A centrocampo spazio a Klaassen, Regeer e Gloukh, con Dolberg riferimento offensivo.

Zwolle (4-3-3): Schendelaar; Floranus, Graves, Velthuis, Van der Haar; Thomas, Kostons, Oosting; Namli, Sørensen, Mbayo. Allenatore: Henry Van Der Vegt.

Ajax (4-3-3): Paes; Rosa, Šutalo, Baas, Wijndal; Klaassen, Regeer, Gloukh; Berghuis, Dolberg, Godts. Allenatore: Michel Sanchez.

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