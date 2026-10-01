Undici candidature avevano raccontato l'ampiezza dell'ecosistema. Due vittorie ne hanno confermato la solidità. Hub Affiliations è stata tra le grandi protagoniste degli Affiliate Leaders Awards 2026, conquistando il premio Best Affiliate Network of the Year, mentre Anna Maria Baccaro ha vinto per il secondo anno consecutivo il riconoscimento di Affiliate Content Manager of the Year.

La cerimonia si è svolta il 30 settembre alla MEO Arena di Lisbona, nell'ambito dell'Affiliate Leaders Summit. Il doppio successo unisce due aspetti centrali dello stesso percorso: la capacità di costruire una struttura internazionale e il valore delle persone che ogni giorno danno identità ai progetti del gruppo.

Il riconoscimento al network

Il premiovalorizza la capacità di Hub Affiliations di collegare. Non si tratta soltanto di generare traffico, ma di conoscere le audience, sviluppare relazioni, misurare i risultati e accompagnare i partner nelle diverse fasi della crescita.

Nel tempo, il gruppo ha costruito un modello che integra affiliate marketing, piattaforme proprietarie, attività editoriali, community sportive e progetti tecnologici. Una struttura articolata che consente di lavorare su mercati e pubblici differenti senza perdere l'attenzione dedicata alle singole relazioni.

“Vincere il premio Best Affiliate Network of the Year è motivo di enorme orgoglio perché riconosce un lavoro che va molto oltre l'acquisizione”, ha dichiarato Francesco Maddalena, Founder e CEO di Hub Affiliations. “Questo premio appartiene a tutto il team e a ogni partner che ha scelto di credere nella nostra visione e di crescere insieme a noi”.

Il secondo successo consecutivo di Anna Maria Baccaro

Il premio assegnato adrappresenta una conferma particolarmente significativa. La Content Manager di Hub Affiliations aveva già vinto la stessa categoria agli Affiliate Leaders Awards 2025 . Il successo del 2026 è quindi il secondo consecutivo come Affiliate Content Manager of the Year.

Il riconoscimento premia continuità, capacità di evolvere e qualità della strategia editoriale. Nel mondo digitale, un contenuto non deve soltanto raggiungere il pubblico: deve informare, creare fiducia, interpretare linguaggi diversi e costruire una relazione capace di durare nel tempo.

“Il contenuto non è soltanto ciò che pubblichiamo: è ascolto, ricerca, strategia e rispetto per le persone alle quali ci rivolgiamo”, ha spiegato Anna Maria Baccaro, condividendo il riconoscimento con i colleghi e i professionisti impegnati quotidianamente nei progetti editoriali del gruppo.

Il ruolo dei media sportivi nell'ecosistema

La doppia vittoria riguarda da vicino anche DerbyDerbyDerby , parte del network editoriale costruito da Hub Affiliations e partner editoriale de. Il progetto nasce attorno alle storie del calcio, alle rivalità, alle community e alla capacità di raccontare lo sport con un'identità riconoscibile.

All'interno del modello Hub Affiliations, i media sportivi non sono considerati semplici fonti di traffico. Sono spazi nei quali sviluppare autorevolezza, continuità e appartenenza. È qui che il premio al network e quello dedicato ai contenuti si incontrano: la tecnologia e la performance possono ampliare la distribuzione, ma la qualità della relazione con il pubblico continua a dipendere dalle persone, dalle idee e dal lavoro editoriale.

Dalle undici candidature alle due vittorie

L'ecosistema Hub Affiliations era arrivato a Lisbona con, il numero più alto ottenuto da una singola realtà nell'edizione 2026. Le nomination coinvolgevano Hub Affiliations, Hub Innovation, Betlyzer Creator e diversi professionisti, attraversando categorie dedicate a network, tecnologia, piattaforme, contenuti, campagne, traffico, employer branding e community management.

Il risultato finale ha premiato sia la struttura complessiva sia una delle competenze individuali che ne sostengono lo sviluppo. Il comunicato completo ricostruisce il percorso dalle candidature alla serata di Lisbona.

Per Hub Affiliations, i due riconoscimenti non rappresentano soltanto un punto di arrivo. Sono una nuova responsabilità: continuare a far crescere un ecosistema capace di unire risultati misurabili, innovazione e qualità editoriale senza perdere di vista le persone che rendono possibile ogni traguardo.