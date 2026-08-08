Martedì 11 agosto a partire dalle ore 17:00 il campo ASD La Serra di Mola di Bari in Puglia ospiterà il quarto Memorial Andrea Nardulli. Un appuntamento che, anno dopo anno, continua a rinnovare un legame fortissimo che il tempo e l'assenza non sono riusciti a spezzare. Questo evento è soprattutto un'occasione per ritrovarsi, condividere emozioni e tenere vivo il ricordo di un amico, attraverso quella che era anche una delle sue passioni più forti.

Vincenzo Iaquinta esulta per la rete al Ghana durante i mondiali in Germania del 2006 (Photo by Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images)

Il calcio come linguaggio dell'amicizia

Il pallone diventa infatti il mezzo attraverso il quale si può

Il campo da calcio, in questa occasione, assume quindi un significato particolare. È il luogo della sfida, del divertimento e della passione, ma soprattutto diventa uno spazio nel quale

.

E forse è proprio questo il modo più autentico per ricordare qualcuno: non limitarsi a parlare di lui, ma continuare a ritrovarsi, ridere, giocare e stare insieme nel suo nome.

Due ex calciatori per una giornata speciale

Il quarto Memorial Andrea Nardulli vedrà inoltre la partecipazione di

, pronti a impreziosire ulteriormente una giornata già ricca di significato.

, facendo della memoria non soltanto un ricordo del passato, ma qualcosa da vivere insieme nel presente.

Tra gli ospiti ci sarà Vincenzo Iaquinta, campione del mondo con l'Italia nel 2006, protagonista della storica spedizione azzurra che conquistò il Mondiale in Germania. Insieme a lui sarà presente Gennaro Delvecchio, ex centrocampista che ha vestito, tra le altre, le maglie di Sampdoria, Catania, Bari e Lecce.

La loro presenza contribuirà a rendere ancora più speciale un appuntamento nel quale il calcio sarà certamente protagonista, ma resterà soprattutto uno strumento di condivisione e di memoria.

Caricamento post Instagram...

Ricordare insieme per sentirsi meno lontani

Il

è una giornata di sport, ma soprattutto di

. Un appuntamento nel quale, oltre al calcio, ci sarà anche un torneo di beach volley per divertirsi tutti insieme.

Perché alla fine sarà proprio questo il senso più importante della manifestazione:

, condividere ancora una volta una passione e ricordare quanto possano essere preziosi i legami costruiti nel corso della vita.

Martedì 11 agosto al campo sportivo La Serra il pallone tornerà a rotolare. E ogni partita, ogni sorriso e ogni abbraccio saranno anche un modo per dire che

.