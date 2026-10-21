Quattro volte sul palco nella stessa serata. Hub Affiliations ha chiuso gli EGR Italy Awards 2026 con quattro vittorie che coinvolgono il cuore dell'attività aziendale, la leadership e lo sviluppo tecnologico. La cerimonia si è svolta il 20 ottobre al Rome Cavalieri di Roma e ha riunito aziende e professionisti del mercato italiano dell'iGaming.

I premi assegnati sono:

Affiliate of the Year a Hub Affiliations

a Hub Affiliations Casino Affiliate a Hub Affiliations

a Hub Affiliations Individual Achievement Award a Francesco Maddalena, CEO di Hub Affiliations

a Francesco Maddalena, CEO di Hub Affiliations Rising Star a SlotMatic by Hub Innovation

Il risultato arriva dopo una presenza record nella fase delle candidature. Come raccontato nell'articolo dedicato alle 19 nomination, otto realtà o protagonisti collegati al gruppo erano entrati nella selezione ufficiale. La serata di Roma ha trasformato quattro di quelle candidature in altrettanti premi.

Il lavoro dietro il risultato

Nel calcio un trofeo racconta la partita decisiva, ma porta con sé anche gli allenamenti, le scelte e la continuità che hanno costruito il percorso. Lo stesso vale per un riconoscimento aziendale. Le vittorie come Affiliate of the Year e Casino Affiliate riguardano il lavoro quotidiano sulle partnership, sulla qualità del traffico, sul supporto agli affiliati e sulla capacità di coordinare competenze commerciali, tecnologiche ed editoriali.

Il premio attribuito a Francesco Maddalena aggiunge una dimensione personale. L'Individual Achievement Award riconosce il contributo del CEO allo sviluppo di Hub Affiliations e alla progressiva estensione del progetto verso media, tecnologie proprietarie e nuovi prodotti.

SlotMatic porta invece sul palco l'area dell'innovazione. La piattaforma sviluppata da Hub Innovation è stata indicata come Rising Star dopo aver ricevuto quattro candidature. Il progetto applica l'intelligenza artificiale al processo di creazione delle slot e coordina attività creative, matematiche e tecniche all'interno di un ambiente AI native.

Una crescita che comprende anche i media sportivi

La traiettoria di Hub Affiliations riguarda da vicino anche l'editoria sportiva. DerbyDerbyDerby fa parte del network media del gruppo ed era presente nelle candidature EGR Italy Awards con il progetto selezionato nella categoria Marketing Campaign.

Quella candidatura non si è trasformata in un premio, ma resta un passaggio significativo. Ha portato davanti alla giuria un modo di lavorare nel quale il contenuto mantiene una propria identità giornalistica e, nello stesso tempo, contribuisce a costruire pubblico, riconoscibilità e relazione. Derby, rivalità, calcio internazionale e storie dei protagonisti non sono considerati semplici strumenti per generare visite. Sono la base di una comunità editoriale che cresce quando le persone riconoscono una voce coerente.

I quattro premi ottenuti a Roma rafforzano quindi anche il contesto nel quale operano le testate del network. La qualità editoriale, la conoscenza del pubblico e la capacità di raccontare lo sport sono parti di un modello più ampio che collega contenuti, tecnologia e sviluppo commerciale.

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Continuità passione e responsabilità

Il valore della serata non dipende soltanto dal numero dei premi. Hub Affiliations ha ricevuto diversi riconoscimenti internazionali nel corso del 2026 e la continuità dimostra che i risultati sono sostenuti da un lavoro riconoscibile nel tempo.

Dietro questa continuità ci sono la volontà di migliorare, la passione con cui i team seguono ogni progetto e la responsabilità di rappresentare partner, affiliati e community. È un percorso fatto di attività spesso lontane dal palco: confronto quotidiano, analisi, revisione dei processi, produzione dei contenuti e sviluppo di strumenti.

“Questi quattro premi danno valore a un lavoro costruito nel tempo. Dietro ogni risultato ci sono persone che credono nel progetto, affrontano ogni giornata con responsabilità e continuano a migliorare. Essere riconosciuti come Affiliate of the Year, insieme ai premi per il casino, la leadership e l'innovazione, ci rende orgogliosi e ci dà ancora più energia”, ha dichiarato Francesco Maddalena, Founder e CEO di Hub Affiliations.

“La continuità dei riconoscimenti conta perché dimostra che la crescita non dipende da un singolo episodio. Nasce dalla volontà di alzare ogni giorno la qualità del lavoro, dalla fiducia dei partner e dalla passione di un team che non smette di mettersi alla prova”, ha aggiunto Charles Herisson, Founder di Hub Affiliations.

La pagina ufficiale dei vincitori raccoglie tutti i premi assegnati durante l'edizione 2026.