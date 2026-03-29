derbyderbyderby calcio estero Il Senegal porta in trionfo la Coppa d’Africa prima dell’amichevole con il Perù
La festa
Il Senegal porta in trionfo la Coppa d’Africa prima dell’amichevole con il Perù
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Il Senegal non si arrende alle decisioni della CAF e porta in il trofeo prima della partita allo Stade de France
Il Senegal reagisce con i fatti alla decisione della CAF di revocare il titolo per assegnarlo al Marocco. La nazionale porta in campo la Coppa d'Africa prima dell'amichevole allo Stade de France contro il Perù (Credits X @gradabpro)