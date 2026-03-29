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La festa

Il Senegal porta in trionfo la Coppa d’Africa prima dell’amichevole con il Perù

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Luca Paesano
29 marzo

Il Senegal non si arrende alle decisioni della CAF e porta in il trofeo prima della partita allo Stade de France

Il Senegal reagisce con i fatti alla decisione della CAF di revocare il titolo per assegnarlo al Marocco. La nazionale porta in campo la Coppa d'Africa prima dell'amichevole allo Stade de France contro il Perù (Credits X @gradabpro)